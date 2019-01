Boca insiste por Alexis Mac Allister

El volante fue transferido al Brighton de Inglaterra pero no tiene pasaporte comunitario y no podrá jugar en la Premier League hasta el segundo semestre. El xeneize buscará un préstamo por seis meses.

El joven volante Alexis Mac Allister, recientemente transferido por Argentinos Juniors a Brighton, de la Premier League inglesa, por 10 millones de dólares, no podrá contar con su pasaporte comunitario hasta junio próximo, por lo que Boca Juniors, que había querido contratarlo hace dos semanas, ahora podría tenerlo a préstamo por seis meses.

Los ingleses no están dispuestos a dar marcha atrás con la operación, por lo que tienen decidido ceder al hijo del "Colorado" Carlos Mac Allister, ex secretario de Deporte de la Nación y futbolista de Boca y el seleccionado argentino, hasta mediados de este año a un equipo del fútbol argentino o eventualmente de Brasil.

El objetivo es que Mac Allister, de 20 años, no pierda ritmo futbolístico y él tenga tiempo de hacer el trámite por el pasaporte.

Y allí es donde vuelve a aparecer Boca. El "xeneize" puede ir definitivamente por el mediocampista e intentar sacarlo a préstamo, algo que también puede intentar Argentinos Juniors, aunque lo que aquí pesará será el factor económico.

Claro que la llegada de Mac Allister al equipo de Gustavo Alfaro estaría atada al probable alejamiento de Pablo Pérez, ya que en principio llegaría para ocupar su lugar en la cancha.

Alexis, que es el menor de tres hermanos (Kevin y Francis también juegan en la primera de Argentinos Juniors), es del gusto de Alfaro y del director deportivo Nicolás Burdisso, por lo que cuenta también con esa ventaja, más allá de que su padre haya confesado recientemente que su hijo "se muere por ponerse la camiseta de Boca".