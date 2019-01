“Seré candidato a gobernador con ideas para salir de este momento tan adverso”

Quedan menos de once meses para que haya otro gobernador en Salta. Lucio Paz Posse levanta la mano y se anota ya como candidato para competir dentro de Alternativa Federal. El actual presidente de Aguas del Norte y vicepresidente de la Cooperativa del Tabaco propone “intensificar todo lo que se hizo bien en el gobierno de Urtubey y corregir algunas cuestiones”. Habló de federalismo y de hacer más eficiente al Estado.

¿Competirá en las elecciones para ser gobernador?

Sí, dentro de Alternativa Federal voy a ser candidato a gobernador. En este espacio tenemos hombres y mujeres capaces. Estamos convencidos de que Urtubey puede ser presidente de los argentinos, con una alternativa superadora a la grieta que hoy existe en el país. Entonces, dentro del espacio Alternativa Federal yo voy a competir a nivel provincial.

Entonces irá a una interna...

Entiendo que hay hombres y mujeres que van a competir. Creo que eso es bueno dentro del sistema democrático, que haya aspiraciones. Yo siento que puedo brindarle a Salta un modelo de gestión articulando con todos los organismos del Estado en un momento tan difícil como el que nos toca vivir en la Argentina. Vamos a buscar una mayor eficiencia, mayor federalismo económico. Eso lo llevará adelante Urtubey a nivel nacional y nosotros lo aplicaremos en Salta. Pondremos el eje de la gestión en las capacidades de nuestra gente, de los empresarios pymes, de los productores, del sector agrícola y ganadero, del turismo.

Desde el Estado hay que darles las herramientas necesarias para el desarrollo a nuestra gente. Yo no comparto con lo que decían quienes hoy nos gobiernan, que Argentina iba a salir adelante con una lluvia de inversiones. Creo que la Argentina saldrá adelante con una política de adentro para afuera. Debemos reactivar la economía, dejar de lado la política monetaria y tener una política inclusiva para el desarrollo económico. Tener un gobierno participativo con los sectores medios de la sociedad, con un trabajo transversal en todas las áreas de gobierno. Vamos a llevarles propuestas a los salteños que nos permitan salir adelante en un momento tan adverso. Vamos a transitar un año de mucha gestión, donde necesitamos dar respuestas a los ciudadanos, con servicios básicos y obras necesarias.

Usted está desde hace un año a cargo de Aguas del Norte ¿Qué mejoró?

Estoy convencido de que lo que necesita la Argentina son buenos gestores, gente que realmente tenga capacidad y vocación de servicio. En Aguas del Norte, cuando me tocó hacerme cargo de la presidencia del directorio, la empresa tenía un pasivo muy importante de más de 286 millones de pesos y había obras inconclusas. Nosotros mejoramos la gestión. No hacemos magia, pero no hay espacio para el error, para hacer un mal gasto en el Estado. De esta forma debemos gobernar.

Pero siguen los reclamos de agua en varios sectores ¿Es posible que las mejoras lleguen para todos los ciudadanos?

Nosotros mejorámos mucho en relación con lo que teníamos en enero de 2018. Hoy en 2019 estamos en una situación sustancialmente mejor. Hubo inversión pública: en la capital salteña hicimos un recambio importante del acueducto Norte, también hicimos en el centro; hicimos nuevas perforaciones. A mediados de este año vamos a estar mucho mejor porque se inaugurarán obras muy importantes como el acueducto de Campo Alegre, que llega con una cisterna hasta el barrio El Huaico, nuevos pozos de agua y redes que optimizan distintos sectores de la ciudad. A nivel provincial lo venimos haciendo con nuevos acueductos en Tartagal, una planta potabilizadora en Campo Santo, plantas de líquidos cloacales en Colonia Santa Rosa, Pichanal y El Galpón. Hoy tenemos más de 120 obras en ejecución.

Usted marca que no cree en la lluvia de inversiones que anunció Cambiemos, ¿pero cómo se puede hacer crecer la inversión en Salta?

Nosotros tenemos que garantizar seguridad jurídica. Obviamente que es fundamental una política nacional que promueva la inversión. Tenemos una provincia con un gran potencial agrícola ganadero, minero y turístico. No obstante, cuando hablamos de dar valor agregado en origen y en esa ecuación el que transforma pierde, es muy difícil que podamos traer inversiones para que se genere ese círculo virtuoso, con mejores puestos de trabajo y desarrollo local. Por eso es muy importante la política macroeconómica. Desde el Estado provincial debemos intensificar los programas para el desarrollo de las pymes, trabajar en capacitaciones y brindar herramientas crediticias. Debemos trabajar en una reforma impositiva a nivel nacional. No podemos tratar igual a quienes somos desiguales. No podemos tener la misma presión fiscal.

Desde qué lugar arranca Paz Posse su candidatura ¿Se hizo medir?

Tengo algo claro: puedo mostrar un modelo de provincia con ciertos ideales que tienen que ver con el federalismo, con ser más eficientes, con mejorar. Creo que hay que continuar con todas las políticas que son acertadas. El que llega cree que va a refundar una provincia y eso no está bueno. Nosotros tenemos que intensificar todo lo que se hizo bien en el gobierno de Urtubey y hay otras cosas que hay que corregir. Todavía no arrancamos oficialmente la campaña. Ahora lo que estoy diciendo es que tengo la intención de competir como candidato cuando llegue el momento.

¿Qué hay que corregir del gobierno de Urtubey?

Siempre se puede mejorar. Vamos a trabajar con el equipo en hacer un diagnóstico en cada uno de los sectores. Se avanzó mucho. Por ahí la gente no ve algunas cosas porque se ha invertido mucho en agua, saneamiento y electrificación. Se le cambió la vida a muchos vecinos. Debemos seguir intensificando eso.

¿Cuál será su postura con respecto a la educación sexual integral? Hay sectores que la consideran muy necesarias y otros se niegan porque aducen que tiene ideología de género...

Nosotros tenemos que informar, educar a nuestros hijos. Si hay algo que tengo en claro es que hay que revalorizar el concepto de la familia. Debemos trabajar con una agenda abierta en muchos temas. El año pasado se trataron de distintas normas, se radicalizaron posturas, creo que eso no es bueno. Nosotros tenemos que tener debates profundos. En nuestra Constitución tenemos garantizado el derecho a la vida. Si queremos dar un debate serio tenemos que buscar los espacios y los ámbitos para discutir seriamente qué es lo que queremos como país. Tenemos que revalorizar la educación, del debate surgen las mejores ideas y las mejores políticas. Hay que ir evolucionando con políticas y normas que se apliquen a una convivencia armónica en la sociedad.