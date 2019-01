Holan: “Se me atribuyen superpoderes que no tengo”

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, se defendió de las críticas recibidas por la partida masiva de jugadores, al remarcar que le atribuyen “superpoderes” de los que carece para la conformación del equipo de Avellaneda.

“Se me atribuyen superpoderes que no tengo. Yo soy simplemente el entrenador”, resaltó en conferencia de prensa en el estadio Libertadores de América.

Durante los últimos días, distintos jugadores manifestaron en forma tácita cierto desagrado respecto de abruptas partidas del club, como los casos de Leandro Fernández (cedido a préstamo a Vélez Sarsfield) o el actual goleador de la Superliga, Emmanuel Gigliotti (vendido al Toluca de México).

“Mi relación con Emmanuel (Gigliotti) fue excelente. Hace dos años vino de China al club. Y tuvo una oportunidad extraordinaria de crecimiento. Acá no le cortamos la carrera a nadie”, subrayó Holan al afirmar que no está “para expulsar” futbolistas sino que “los mercados son los que ponen los precios” de sus fichas.

“Las decisiones son compartidas” explicó para dar por sentado que la dirigencia de Independiente también tuvo participación en las transferencias.

“Los jugadores que se fueron por ventas, se fueron para crecer futbolísticamente. Eso pasó con (Emmanuel) Gigliotti, (Maximiliano) Meza, (Emiliano) Rigoni, (Ezequiel) Barco”, puntualizó.

“Si hay una oferta convincente para el jugador y a la institución le satisface el monto, es muy difícil impedir que se haga”, agregó.

Dijo que ‘es importante saber que queremos consolidar un Independiente protagonista, que respete su historia en su forma de juego; el mejor Independiente posible”, apuntó.

El entrenador destacó además que la entidad de Avellaneda vendió futbolistas por “52 millones de dólares” desde que él asumió la conducción técnica de la entidad.

Asimismo remarcó que tanto el delantero paraguayo Cecilio Domínguez (América, México) como el mediocampista Pablo Pérez (Boca Juniors) “serán jugadores de Independiente, en poco tiempo más”.

“Domínguez está en el América que es uno de los clubes más poderosos del mundo. No es fácil que una institución así se desprenda de un jugador de sus características. Es goleador y un delantero con oficio”, evaluó.

“(Pablo) Pérez tiene mucha personalidad y mucha técnica. Desde su lugar podrá enriquecer al equipo”, puntualizó el entrenador del rojo.