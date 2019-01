San Lorenzo presentó a cinco de sus refuerzos

El arquero Monetti, Loaiza, Castellani, Fértoli y Torres posaron para las cámaras con la camiseta del ciclón. Peruzzi todavía no firmó, por eso no estuvo en el acto.

San Lorenzo presentó a cinco de sus seis refuerzos de cara a la presente temporada, en la que afrontará la Superliga, la Copa Argentina y la Copa Libertadores de América. El club de Boedo presentó además la nueva indumentaria, tanto para el plantel profesional masculino como el femenino.

Los futbolistas presentados fueron Fernando Monetti, Raúl Loaiza, Gonzalo Castellani, Héctor Fértoli y Gustavo Torres, cinco de sus seis refuerzos, mientras que Gino Peruzzi, la última incorporación del plantel, no estuvo presente porque aún no firmó su vínculo con la institución azulgrana.

En la presentación, llevada a cabo en el estadio Nuevo Gasómetro, estuvieron los planteles masculinos y femeninos del fútbol profesional, quienes lucieron la nueva vestimenta del club con la tradicional camiseta azul y roja a bastones, pantalones rojos y medias azules.

Fernando Monetti, quien será titular el próximo domingo ante Huracán en reemplazo de Nicolás Navarro, dijo que ganar ante el globo sería "arrancar de la mejor manera" la temporada.

Por su parte, Héctor Fértoli, quien llegó procedente de Newell's Old Boys, se mostró "contento" por su llegada a San Lorenzo, al que catalogó como "un club grande".

"Surgió de repente, el viernes pasado llegó el pedido de San Lorenzo, no lo dudé, vine para acá y me siento muy contento de estar en un club grande", dijo el delantero de 24 años.

San Lorenzo recibirá a Huracán el domingo, desde las 18, en el Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Andrés Merlos, en un encuentro postergado de la 13ra. fecha de la Superliga.