Las verdades de Tevez y la posibilidad de que Benedetto se vaya

Carlos Tevez anunció que en breve se irán "varios compañeros que hace mucho están en Boca", y despertó inquietud cuando insinuó que uno de ellos puede ser Darío Benedetto, al que Guillermo Barros Schelotto está buscando para llevárselo a su nuevo club, Los Ángeles Galaxy, de la MLS norteamericana.

Al término del entrenamiento vespertino desarrollado hoy en el Centro de Entrenamiento boquense, en Ezeiza, el Apache habló con la prensa y reveló que aunque el "Pipa" no le "dijo nada, cada uno tiene su situación, ver lo mejor para su futuro", luego de que Benedetto dijera que estaba "escuchando ofertas" para salir de Boca.

"Y en cuanto a Pablo Pérez, tampoco nos dijo nada. Por lo menos todavía no se despidió, así que aún lo tenemos en el grupo", manifestó con una ancha sonrisa al referirse al volante que ya arregló su traspaso a préstamo a Independiente.

"Pero por todo este recambio que se está llevando a cabo es que el hincha tiene que entender lo que pasa y tener paciencia. Siempre lo que digo lo hago de frente. De nuestra parte, lo que nos toca es trabajar para salir adelante", advirtió.

Y sobre este punto y la llegada del nuevo entrenador, Gustavo Alfaro, remarcó que en este momento "todo es trabajo, entrenamiento, agarrar conceptos del técnico lo más rápido posible y empezar a acostumbrarse a ganar, que es lo importante".

Sobre su posición en la cancha, detrás del "nueve" de turno, y su tendencia de anoche a bajar hasta su propio campo para hacerse del balón, algo que se reiteró en la derrota por 2-0 frente a Unión, en el primer partido del año, argumentó que es "una situación que ocurre cuando no se está todo el tiempo en contacto con la pelota. Entonces es normal que quieras hacerte cargo del equipo y bajar tanto".

"Pero esa es mi posición normal. Me siento bien, cómodo. Hay que tener paciencia, no se logra jugar bien de un día para el otro, por lo que hay que seguir trabajando", concluyó.

De hecho, por ejemplo, Alfaro no quedó conforme con tener a Cristian Pavón y Sebastián Villa, dos delanteros naturales, como volantes externos, y por eso insistió hoy ante la dirigencia "xeneize" para reflotar el interés por Ángel González, de Godoy Cruz, de Mendoza. Una ratificación de que los dichos de Tevez reflejan lo que pasa en el interior de lo que se presume va a ser el "nuevo Boca".

Otro caso es el del zaguero central José Palomino, que hoy le advirtió al cuerpo técnico de su equipo, el Atalanta italiano, que no lo tenga más en cuenta porque planea venir a Boca. El recambio que anunció Tevez quiere ir tomando forma.