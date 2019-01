Una chica salteña denunció el acoso de un hombre a través de las redes sociales: “Me asusta muchísimo”

Una joven salteña denunció a través de su cuenta de Twitter y Facebook ser acosada por un hombre que ni siquiera conoce. La adolescente señala que la persona le envió dos fotos suyas, una de ellas cuando estaba en el boliche y otra en el centro de la ciudad. “Ni siquiera me di cuenta cuando la sacó”, señaló en su denuncia.

“Chicas please tengan cuidado con esta cuenta, supongo que debe ser un falso perfil, pero hay una persona detrás de eso. Me mandó dos fotos mías sin que yo me haya dado cuenta, una en el boliche y otra en el centro. No se quién puede ser ésta persona. Pero además de las fotos, sabe el nombre de mi papá y sobre mis hermanos. Me asusta muchísimo de lo que pueda ser capaz este hombre, por favor ayúdenme a denunciarlo. Gracias”, es el texto completo de Cande Pompa en las redes sociales y que se viralizó rápidamente.

La denuncia está acompañada por los chats que ella recibió y le respondió a este hombre. El escrito recibió cientos de retwitter por parte de las salteñas quienes se solidarizaron con Cande Pompa, pero, además escribieron algunas frases como: “Hay que denunciar a este tipo”; “Armemos una estrategia y lo agarremos”; “Hay que denunciar la cuenta de este tipo”, escribió otra joven.