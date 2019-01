Abuelos, blanco de violentos crímenes en el arranque de 2019

El un lapso de cinco días, desde el sábado 12 hasta el miércoles último, tres personas mayores perdieron la vida tras sufrir violentos ataques en Salta. A pesar de que uno de los cruentos hechos sigue con la carátula inicial de "muerte dudosa", las últimas pruebas colectadas por los pesquisas orientan cada vez con más fuerza la hipótesis de un asesinato. Se trata de víctimas de la tercera edad a quienes en horas de la madrugada atacaron sin escrúpulos para terminar con sus vidas. En los tres casos hay sospechosos implicados y detenidos.

Antes de fin de año Bernabé Fortunato López, de 89 años, fue sorprendido en su casa ubicada en la calle General Paz al 800 de esta capital. Una despiadada pareja de asaltantes sorprendió al abuelo que minutos antes había despedido a un familiar, lo que hace suponer que pudo haber pensado que era el mismo el que había llamado a su puerta. Sin embargo, desconocidos acecharon al octogenario y le aplicaron una brutal paliza (golpes de puños y con un objeto contundente, al parecer un bastón) y luego trataron de ahorcar al anciano con un repasador o un trapo de piso.

Según fuentes oficiales, en medio de la brutal paliza Fortunato López fue arrastrado, quedó en grave estado y desde aquella madrugada del miércoles 21 de diciembre hasta el miércoles pasado luchó por sobrevivir. Tras apagarse la luz de don López y con una pareja como principales sospechosos, la causa pasó de la Fiscalía Penal 4 de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de Ramos Ossorio, a la Fiscalía Penal 5, a cargo del doctor Horacio Córdoba Mazuranic. A raíz del deceso también se llevará a cabo la ampliación de la acusación.

Muerte natural o crimen

En las últimas horas los investigadores nucleados en la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 4, a cargo del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, tratan de establecer qué tipo de vínculo tiene una joven de 18 años que fue detenida el miércoles como sospechosa del crimen de Olga Eveling Hinojosa, de 73 años. Según investigadores, la mujer fue captada por las cámaras de seguridad en esa zona en el horario en que mataron a la abuela. El hecho ocurrió el domingo por la madrugada en la vivienda de la víctima, ubicada en Vicente López 601 de esta ciudad.

En un primer momento el fiscal penal en feria a cargo de las actuaciones iniciales, Rodrigo Miralpeix, pensó que la anciana había sufrido un accidente doméstico, sin embargo, y luego de que los sabuesos registraran el interior de la vivienda, surgieron algunas sospechas de que alguien podría haber estado en el lugar. Algunos muebles fuera de lugar, cierto desorden y, sobre todo, objetos de valor que faltan dieron lugar a un presunto vuelco en la causa y se sospecha se trata de un crimen. La causa pasaría de ser "muerte dudosa" a supuesto homicidio.

El cuerpo de Olga Hinojosa no presentaba signos de haber sido atacada con algún arma, ya que no tenía cortaduras ni marcas de ahorcamiento, también se descartó herida de arma de fuego. Lo que si notaron y descubrieron los investigadores fue que la mujer presentaba algunos signos en su cuerpo que denotaban maltrato. Desde el CIF señalaron que aún no están listos los resultados de la autopsia.

En Mosconi

En el interior, un conocido vecino de General Mosconi, Mario Verdú (de unos 60 años), fue víctima de un presunto asaltante. En el hecho la carátula sigue sin confirmarse, dado que sospechan que entre víctima y el victimario existía algún vínculo amoroso. Verdú recibió dos mortales estocadas con una tijera, que fue secuestrada con manchas sanguinolentas la misma noche del crimen, ocurrido el domingo 13 del corriente. Un joven de 20 años fue detenido a metros de la escena del crimen, en el barrio Rocaredo.

El mismo móvil en víctimas de la tercera edad

En los tres casos los mayores sufrieron algún tipo de robo.

Varios son los puntos de coincidencia en cada uno de los crímenes perpetrados contra personas de la tercera edad en Salta. A sangre fría y sin condicionantes, puede ser uno de ellos, con golpes de puño o algún objeto contundente, dos de ellos, y otro con un arma blanca -tijera-, por el momento los tres tienen como móvil el robo.

En los tres hechos hay personas detenidas acusadas de los sangrientos asesinatos, en el caso de Verdú un joven de 20 años que lo habría atacado con una tijera; en el de la señora Olga Hinojosa, una joven de 18 años, mientras que en el crimen de Fortunato López hay una pareja acusada del brutal homicidio.

Los tres y cada una de las víctimas eran personas que poco pudieron haber hecho ante los despiadados ataques, a los tres les robaron objetos de valor de sus casas.

Hechos de extrema violencia contra abuelos que indignan a la sociedad, causas que abren un abanico de interrogantes respecto al nivel de inseguridad que hace estragos en cada rincón de la provincia a raíz de innumerables factores, como la falta de oportunidades en sectores prácticamente olvidados por el sistema, el consumo de sustancias y bebidas alcohólicas, entre otros.

Estos crímenes perpetrados contra personas mayores que se perpetraron en un corto lapso de tiempo en la provincia dejan al descubierto el avance de la inseguridad en un comienzo de año muy violento.