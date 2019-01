Al menos en una decena de notas, este diario viene contando en los últimos meses el temor de los vecinos de Cafayate, en especial de los que viven en la Banda de Abajo, a una crecida del río Chuscha que no tiene lecho para correr por la gran cantidad de sedimentos que arrastra. Eso se observa claramente debajo del puente de la entrada a Cafayate, por la ruta 68, donde el banco de arena prácticamente toca el piso del puente no dejando lugar para el paso del agua. Varios ingenieros y geólogos opinaron sobre las posibles soluciones estructurales para este drama calchaquí, mientras el municipio con ayuda de la Provincia y de Vialidad realiza movimientos anuales paliativos del sedimento, trabajo que se facturó esta última vez, en noviembre, por 6 millones de pesos.

Todo era como siempre: el miedo, la queja, las opiniones y las acciones; hasta ayer, cuando este diario publicó la noticia de una denuncia penal realizada por un vecino cafayateño, Félix Eduardo Acosta, directamente en contra del secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, el ingeniero Oscar Dean, a quien le exige rendición del gasto en vano, según su criterio, de los últimos 6 millones de pesos que usaron para remover sedimentos del lecho del río, que dicho sea de paso, ya ocuparon de nuevo todo el espacio.

La respuesta del ingeniero Deán no se hizo esperar y anunció que se presentará espontáneamente en la Justicia con toda la documentación pertinente para desestimar esta "insólita y alarmista" denuncia que, para el secretario de Recursos Hídricos, huele a revancha del denunciante por cuestiones que se detallarán a continuación. "Como funcionario público me veo en la obligación de responder a esta denuncia y de llevar tranquilidad a los lectores. Para eso es preciso aclarar que Félix Eduardo Acosta no es un vecino cualquiera de Cafayate, tal como él se presenta. Acosta, en realidad es el exsecretario administrativo del Consorcio de Regantes de Cafayate, organismo que fuera intervenido por la Secretaría de Recursos Hídricos a fines de 2016, motivo por el cual Acosta ya efectuó denuncias en contra del anterior secretario provincial", detalló Deán y agregó: "Acosta es, además, el responsable de cobranzas de Prorratas, de lo que hasta hoy no ha rendido cuentas al actual consorcio ni a la Secretaría a mi cargo. También es el usurpador junto con su cónyuge, Norma Estela Pasayo, del inmueble de Recursos Hídricos (ex-

AGAS), de la calle Gemes 280 de Cafayate, el cual se niega a restituir y por el cual se le han iniciado acciones judiciales".

Durísimo en sus declaraciones, el ingeniero Deán expresó: "Acosta pretende alquilar a turistas el inmueble usurpado, al cual le pagan el servicio de energía el Consorcio de Usuarios y esta Secretaría. En definitiva, no es un vecino más, sino un incumplidor de la ley que mantiene disputas personales constantes con la Secretaría de Recursos Hídricos y no pierde oportunidad de tomarse revanchas".

Sobre la denuncia de Acosta, Dean dijo que es "totalmente falsa. Este hombre parte de la premisa de una obra que debiera resolver en forma más o menos permanente la colmatación del río Chuscha, y que por irregular ejecución no habría cumplido su cometido, provocando una nueva sedimentación. A esto respondo que se trata de una obra encuadrada en el plan anual de mínimas defensas, tal como lo pidió la Municipalidad de Cafayate y lo autorizó esta Secretaría, y son obras que se hacen todos los años antes de las lluvias y que por las características del río, deben continuarse en enero hasta mayo". Añadió: "Pese a los trabajos de encauzamiento ejecutados, desmoronamientos en el cauce superior, en las serranías, vuelven a sedimentar todos los años el lecho medio que se limpió. Esto resulta inevitable por una cuestión geológica. De tal modo, la población debe saber que no hay riesgos adicionales o im previstos con el río Chuscha".