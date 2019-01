Encontraron un cuerpo en el Riachuelo e investigan si se trata de Carla Soggiu

El cuerpo de una mujer fue hallado hoy en el Riachuelo por efectivos de Prefectura Naval y el cuerpo de Bomberos, a la altura del barrio porteño de Barracas.

Los peritos se encontraban trabajando para determinar si se trata de Carla Soggiu, una mujer de 28 años que es intensamente buscada después de haber desaparecido el pasado martes tras salir de su lugar de trabajo.

Soggiu tenía un botón antipánico desde fines del año pasado después de haber denunciado a su expareja y padre de sus dos hijos por agresiones y violación, por lo que el hombre tiene una restricción de acercamiento.

Identificación

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial porteña para su reconocimiento y para establecer si se trata de Carla. Una camioneta de la Prefectura Naval Argentina fue la encargada del traslado del cuerpo a la sede de la morgue judicial de la calle Viamonte y Ayacucho en el barrio porteño de San Nicolás.

El cuerpo fue encontrado a cerca de las 6.30 por un grupo de trabajadores que realizaban una limpieza en el Riachuelo y dieron aviso a la Prefectura Naval Argentina y luego la Policía de la Ciudad.

Los voceros de Prefectura informaron a Télam que ahora se espera que el Juzgado Único de la Boca determiné con las pericias y cotejos la identidad del cuerpo, que fue encontrado boca abajo entre un basural.

Por otra lado, familiares y amigos de Carla Soggiu se movilizaron ayer con la consigna "a Carla la encontramos entre todos".

Hoy a la mañana estaba pautado entre los vecinos y autoridades policiales que buscarán a Carla Soggiu recorriendo las calles del barrio divididos en grupos, algunos caminando y otros en moto o en auto, "cuanta más gente venga, mejor", dijo Verónica, amiga de la mujer desaparecida.

Soggiu, de 28 años y madre de dos hijos, había solicitado un botón antipánico por tener una denuncia contra su expareja por violencia de género.

La Policía de la Ciudad revisó las cámaras de seguridad de la zona y se supo que Suggiu, al salir de su trabajo el martes, subió a un colectivo de la línea 32, entre las 18 y las 18.30 en avenida Sanz al 500, "pero no se sabe dónde bajó. Siempre volvía caminando a su casa pero ese día llovía", dijo a Télam Verónica.

Seggiu activó dos veces el botón antipánico el martes entre las 20 y las 20.30, la policía acudió al lugar que indicaba el geolocalizador pero no la encontró.

La mujer tenía el dispositivo desde el 27 de diciembre por haber denunciado a su ex pareja, Sergio Fuentes, por violencia de género; él está detenido con prisión preventiva.

En declaraciones televisivas, el padre de Soggiu dijo: "No descarto que su ex haya ordenado algo desde la cárcel, todo puede ser".

Fuentes está denunciado por abuso, lesiones y privación ilegítima de libertad. Hay una orden sobre los padres del acusado y su hemana mayor.

Carla Seggiu tuvo hidrocefalia y, cuando era adolescente, le colocaron una válvula de drenaje en la cabeza, luego de la intervención no volvió a tener inconvenientes relacionados con esa patología, explicó su tío.