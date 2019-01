Suba del pasaje: duro golpe a los bolsillos de los usuarios del valle

Si usted es un trabajador de Chicoana deberá desembolsar alrededor de $2.892 mensuales por el pasaje en Saeta a fines del 2019. La tarifa actual es de $36,15 por pasaje, y se duplicará a $72,30 en el próximo año, según las estimaciones de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT).

Para el mes de enero se necesitarán $1.446 para trasladarse a la ciudad de Salta cinco veces a la semana, con el pasaje ida y vuelta. Si es de El Carril, $1.244 por mes en el mismo recorrido, y a fines de este flamante año, trepará a $2.489.

El golpe al bolsillo irá variando hasta duplicar en un año los valores actuales.

Mientras los vecinos capitalinos se asombran por los aumentos impuestos por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) para los precios del boleto de los colectivos de Saeta para 2019, los pobladores del Valle de Lerma, excepto las localidades de La Viña, Moldes y Guachipas, quedaron horrorizados con el nuevo cuadro tarifario para esta región en el año venidero.

Carlos, es de El Carril, trabaja en un súper conocido de Salta capital, gana 16 mil pesos mensuales y debe trabajar de lunes a sábado todo el día. "Es un robo este precio, no suben los salarios, no hay trabajo bien remunerado, y todavía a fines del próximo año vamos a pagar por el boleto el doble. No sé qué voy a hacer".

La AMT autorizó el aumento escalonado de un peso por mes, para los circuitos dentro de la capital salteña. El resto de los recorridos del transporte público en el área metropolitana, la suba también será proporcional hasta duplicar en un año los valores actuales.

Todo esto viene por un recorte del Gobierno nacional de alrededor de $1.400 millones en los subsidios del gasoil. Esta readecuación paulatina del precio, mata el bolsillo de muchos trabajadores del Valle de Lerma. El 83% de la población del área metropolitana lo usa para trasladarse. El anuncio que pasó primero por la Legislatura, en donde ningún legislador de la región levantó la mano por este desmesurado cuadro tarifario.

Desde la Merced a Salta el costo para enero por cinco días a la semana, ida y vuelta, llegará a $931, si sumamos el aumento paulatino anunciado por la AMT hasta llegar a duplicar esta tarifa, hablamos de $1.863 a diciembre del 2019.

Otros servicios

Sin Saeta y con un costo más elevado: $200 por día para viajar.

Flecha Bus y Ale Hermanos se encargan de realizar el recorrido diferencial en las localidades de Coronel Moldes, La Viña y Guachipas. No pertenecen al área metropolitana, y sus cuadros, por ahora se mantienen en el mismo precio del segundo semestre de 2018, ante los reclamos por el excesivo costo y falta de frecuencias de colectivos en esta zona del Valle de Lerma viajar de Guachipas hasta Salta capital en el Flecha Bus, unas dos horas de viaje, tiene un costo de $175.

Ida y vuelta suman $350 por día. Claro, ahora nadie viaja todos los días con este cuadro tarifario.

Al mes, significaba viajando cinco días a la semana, $7 mil. Desde La Viña el importe es de $150. Y desde Moldes a Salta capital demanda un costo por pasaje de $30.

Vecinos que necesitan viajar todos los días desde Guachipas y La Viña, optan por ir de sus pueblos a Coronel Moldes en el Flecha Bus por un costo de $70. Y de ahí pagar los $30 hasta Salta.

El presupuesto diario es de $100, con cuatro trasbordos. La suma total de lunes a viernes y por mes es de $ 4.000.

No hubo anuncios para que estos valores tengan cambios en 2019.