Gonzalo Martínez: “De chico me probé en Boca”

En una entrevista con diario El País de Uruguay, Gonzalo “Pity” Martínez, futuro futbolista del Atlanta United, develó la razón por la que aceptó mudarse a la MLS y contó que se probó en Boca.

“Europa era mi prioridad. Pero no hubo interés de equipos europeos, o no se llegaba al dinero que el club pedía. Estados Unidos ha confiado en mí y Atlanta es un club que está creciendo mucho. Se hizo muy fuerte en esa liga. Esperemos hacer las cosas bien para poder saltar a las ligas europeas como está haciendo ahora Almirón. Estoy muy contento y espero que la adaptación sea rápida y pueda seguir con el nivel que tengo ahora”.

El Pity contó que se probó en Boca y otros clubes grandes.

“Me probé en Boca, Racing, Independiente, Banfield y Lanús. Me probé en varios. Mi último equipo en Mendoza fue el centro de Empleados de Comercio, con el que no terminé bien. Porque sentí que me cortaron la posibilidad de jugar en Buenos Aires porque siempre pedían mucha plata. Por suerte, me alumbró Dios con mi representante, que es Marcelo Simonian. Él confió en mí y me fue a buscar. Me llevó a Huracán a los 14 años. Allí arranqué, hice las inferiores y debuté en Primera a los 18 años, de la mano del técnico Juan Amador Sánchez. Fue en el 2011, frente a Almirante Brown. Le estoy muy agradecido a Huracán. Nunca me olvido de ese club al que quiero mucho y me abrió las puertas siempre. En Huracán también fui muy feliz y gané títulos. Además, ellos me dieron la posibilidad de llegar a River”, sostuvo.