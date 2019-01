El interés por el sorteo de mañana del Federal Amateur

A lo largo y a lo ancho de un país tan futbolero como la Argentina, el interés se concentra en la confección del correspondiente fixture, sorteo que se efectuará mañana en el Consejo Federal, para la disputa del próximo torneo Regional Federal Amateur, que arrancará el 27 de enero venidero. Es decir que aún faltan cuatro domingos para que se ponga en marcha el nuevo certamen que llegará para reemplazar a los caducos ex Federal B y ex Federal C.

Es enorme la expectativa que encierra esta nueva competencia en la cual la provincia de Salta, entre el interior y la capital, estará representada por 17 participantes.

Vale recordar que el nuevo Federal Amateur estará conformado por equipos del ex Federal B, los que clasificaron del ex Federal C y los descendidos del torneo Federal A; los campeones de cada Liga y los que resultaron ganadores de la plaza que pusieron en juego las diferentes federaciones.

Desde la página Ascenso del Interior, que se difunde a través de las redes sociales se llegó a afirmar que procedieron a confirmar su participación unos 242 equipos y solo cuatro podrán dar con el privilegio de conseguir el halago de ascender de categoría, al torneo Federal A, edición 2019 - 2020.

En su primera etapa, la forma de disputa del Regional Federal Amateur será por regiones y se conformarán zonas de tres (3) a seis (6) equipos cada una (hoy se resolverá este tema), incluyendo por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Luego en la fase final, se conformará por los equipos de la etapa clasificatoria, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede. (Play off). Los cruces se armarán por cercanía geográfica (excepto en al primera fase) y jugarán un número aproximado de 4 a 6 play-off hasta determinar los 4 ascendidos.

De acuerdo a una serie de interrogantes que aparecieron últimamente, en un principio no se podrían sumar más equipos aunque este tema se encuentra en estudio.

Los clubes, por una circunstancia u otra, tendrán plazo hasta hoy para confirmar sus participaciones, lo que afectaría solo el armado de las zonas. Pero si la renuncia se materializa del viernes 4 en adelante, el club renunciante sufriría una dura sanción económica y deportiva.