VIDEO: “Mirá la magia de mi melena", el viral de un español que busca una pareja

Un hombre se grabó para resaltar sus virtudes como galán, pero su particular “promoción” es furor en las redes sociales.

El intento de un hombre por conseguir pareja llegó a los extremos de convertirse en uno de los videos virales. Rober Martín Rodríguez, español, de Málaga, se grabó para resaltar que “practica la inteligencia, la cultura” y que “apenas tiene contacto con los estupefacientes”.

Su “promoción” para conseguir novia fue tan particular y hasta bizarra que causó furor en las redes sociales. Claro, por sus acotados argumentos. Lejos de bajarse una App para buscar pareja, tomó coraje y planteó su drama: No aguanta la soledad y ya no quiere estar soltero. Así dice que busca mujeres a partir de los 30 y hasta los 54 años.

Con celular en mano y en modo selfie, se definió como feminista y detalló qué era lo que quería. Pero lo que estalló las redes fue su insistencia respecto de su pelo. Lo mostraba y repetía: “Mirá la magia de mi melena negra azabache”. También contó que cuida su cuerpo y que tiene trabajo. El video comenzó a circular en España y se viralizó por WhatsApp.