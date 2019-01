La formalidad es una de las claves

A la hora de conjeturar sobre las causas de la importante disparidad regional en el acceso al financiamiento bancario, los economistas de la Ieral de la Fundación Mediterránea, Marcelo Capello y Marcos Cohen Arazi, indicaron que se pueden arriesgar varios factores. Algunos se relacionan con la oferta de préstamos, otros con la demanda, y también están los que se vinculan con ambos componentes del mercado de créditos.

- Domicilio fiscal: es importante notar que parte de la disparidad observada puede deberse al hecho que las empresas que operan en muchas jurisdicciones (especialmente las que operan en todo el país) mantienen oficinas centrales en jurisdicciones en las que no necesariamente se genera la mayor parte de su producción (por ejemplo, cuando el domicilio legal se ubica en CABA y la producción se desarrolla en diversas regiones).

“En Salta tenemos presión impositiva alta e informalidad alta también, lo cual justifica el lugar que ocupamos en el ranking”, Lucas Dapena (economista del IREAL).

- Disponibilidad de depósitos: como los bancos realizan una tarea de intermediación, la disponibilidad de depósitos resulta un factor sustancial a considerar, ya que se presenta una gran correlación entre la distribución de depósitos y la de préstamos por jurisdicción. Entre las causas de la escasez relativa de fondos depositados en algunas jurisdicciones, podrían existir una multiplicidad de factores, algunos de los cuales también probablemente expliquen la escasez de préstamos.

- Carga impositiva: los impuestos que gravan las operaciones financieras pueden resultar factores que expliquen la menor disponibilidad de financiamiento en algunas regiones. Las provincias establecen de forma autónoma el nivel de impuesto sobre los ingresos brutos y de sellos. En la búsqueda de obtener recaudación, para los gobiernos provinciales, puede resultar tentador gravar las actividades financieras con mayores impuestos.

- Nivel de formalización: existen diferencias marcadas en lo que hace al nivel de formalización de la economía de cada jurisdicción. A mayor informalidad, menos plausible el financiamiento bancario. Esto es así porque en ese contexto existen menos colaterales para afectar en concepto de garantía, como también resulta menor el nivel de ingresos formales que pueden considerarse para el cálculo de calificaciones crediticias. El nivel de formalización de cada economía depende de múltiples factores también, por ello conviene enfatizar en que la explicación de las diferencias en el nivel de financiamiento será multicausal. La formalidad/informalidad depende del entorno institucional, de las regulaciones laborales, de la vinculación de la economía con el resto del mundo y de los niveles salariales públicos, entre otros posibles factores.

Trabajadores con igual salario no califican igual para un préstamo

El desarrollo de las industrias, la importancia relativa de la producción de bienes transables, la productividad media de los sectores radicados, entre otros, son factores determinantes del nivel de financiamiento correspondiente a cada jurisdicción.

Esto es así porque impacta tanto desde el punto de vista del financiamiento directo a las actividades productivas como del crédito a las personas cuya calificación crediticia estará determinada en parte por su participación como empleado directo o indirecto en estos sectores.

Personas con igual salario, no necesariamente califican igual para un crédito determinado. Su situación frente a la evaluación crediticia puede mejorar/empeorar por diversos motivos: trayectoria financiera, sector en el que se desempeñan, composición del grupo familiar, nivel de endeudamiento acumulado, entre otros. Del mismo modo, dos personas con igual salario, localizadas en diferentes regiones del país, tampoco califican de la misma manera. La distribución etaria, el nivel educativo, el desarrollo del mercado laboral, difieren entre provincias, haciendo que por esta vía puedan explicarse parte de las diferencias en financiamiento. Además, la estrategia comercial de cada banco puede estar condicionada por las diferencias que existen entre las regiones, añadiendo una suerte de riesgo regional.

El acceso a financiamiento históricamente ha requerido de la interacción física con los bancos (aunque esto está cambiando, han transcurrido muchos años de prácticas asentadas en la presencialidad). En ese marco, no puede dejar de considerarse que la ausencia de sucursales, o bien la escasez de las mismas en regiones alejadas de las provincias centrales, o bien en ciudades pequeñas y medianas lejanas a la capital de cada provincia, es un factor determinante del escaso desarrollo del crédito.

La interacción con la sucursal bancaria es un factor determinante de cómo se establecerá la relación entre los ciudadanos y el banco. Además, al historial financiero de cada provincia (crisis de bancos provinciales o locales, presencia de bancos de primera línea, entre otros), el nivel educativo medio de la población, la estabilidad laboral y factores idiosincráticos de la población originaria de la región, por citar algunos elementos, pueden dar lugar a culturas diferentes en lo relativo a la vinculación con los bancos.

La política monetaria tiene influencia sobre el nivel de crédito disponible para personas y empresas, tanto en lo que hace a la cantidad como a la calidad (y su costo). Adicionalmente, las regulaciones del BCRA sobre la actividad bancaria pueden ser factores que afecten el nivel de crédito en cada jurisdicción. Esta influencia del BCRA puede no resultar homogénea entre regiones, aún cuando la política sea de carácter general e influya en toda la economía.

La coyuntura actual, de fuerte restricción en el acceso y de elevado costo del financiamiento, también requiere de una mirada regional. Se espera que la normalización macroeconómica permitirá disminuir el costo del crédito en 2019. Pero las diferencias regionales en el acceso evidenciadas en 2018 prevalecerán en el corto plazo, debido a factores estructurales y coyunturales que las han potenciado. Esta situación constituye otro desafío para la política pública, el de generar oportunidades parejas para el acceso al crédito a todas las regiones.