Por colaborar con una investigación lo suspendieron

La localidad santafesina de Esperanza sigue conmocionada por la muerte de Agustina Imvinkelried. Primero por la muerte de la joven de 17 años. Y ahora por el hecho de que el empleado de la estación de servicio que aportó las imágenes de las cámaras para colaborar con la investigación fue suspendido.

Agustina fue asfixiada. El femicida la semienterró con vida en un descampado a 300 metros del lugar de donde la vieron por última vez. La chica había ido a bailar a un boliche. Mientras estuvo desaparecida, en su búsqueda, ayudaron muchos vecinos. Entre ellos, Ezequiel Schaab, un empleado de una estación de servicio que entregó las cámaras de seguridad de ese lugar a la Policía y a los familiares. Luego de esa situación, el joven fue suspendido por cinco días.

Schaab dijo que recibió una sanción de una semana luego de haber suministrado las imágenes de las cámaras de seguridad. "Entré a trabajar el domingo como todos los días y en la mitad de la tarde, cuando todavía no estaban todos los medios, vinieron familiares de Agustina y me contaron la situación", aseguró. Por esto, el joven, que trabaja allí hace 8 años, accedió a darle el material. "Después vino la Policía y me lo pidió. Me puse en la piel de la familia", remarcó. Para llegar a las imágenes entró a una oficina donde se accede al registro fílmico del lugar.

"Ellos dicen que yo violenté la entrada. Pero no violenté nada, porque siempre tenemos acceso a esa oficina cuando no están los encargados. Nunca tenemos que consultar nada porque es común. Frente a la situación que había, era lo único que podía hacer", manifestó Schaab.

La chica tenía previsto ir a ese lugar, que está cerca del boliche al que había ido a bailar. Las imágenes comprueban que a la hora que debió estar allí, Agustina no apareció. Este elemento llevó a los oficiales hacia el otro lado y la encontraron semienterrada en un descampado cercano. El joven confirmó que, al otro día, el lunes, cuando fue a su trabajo le informaron de la sanción.

"Yo tengo una nena, tengo una hermana de esa edad y uno se pone en la piel de la familia de la chica. Solo pensé en dar una mano", comentó. El miércoles recibió el telegrama de suspensión de cinco días sin goce de sueldo, hasta el domingo.