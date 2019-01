Debut con derrota para Salta Vóley

Salta Vóley no pudo quedarse con la victoria anoche en condición de visitante en Paraná, al caer 3 a 1 (26-24, 23-25, 25-19 y 25-16), ante Paracao de la capital entrerriana, en el primer weekend de la Liga A2 de vóley. Sin embargo, los dirigidos por Cristian Ventura demostraron grandes individualidades y un buen juego colectivo pese a llevar muy poco tiempo de práctica.

El debut del conjunto provincial fue bastante parejo ante un gran equipo. El set inicial fue para cualquiera y por muy poco los paranaenses consiguieron ganarlo por 26 a 24.

El segundo set fue similar solo en el comienzo del mismo, porque a la mitad del tramo, el local estiró su ventaja doblando los puntos de la visita y se encaminaba para una victoria tranquila.

Ahí fue cuando Salta Vóley reaccionó con mucho amor propio y logró igualarlo, para luego pasar al frente por primera vez en el set. A un costado se lo vio festejar y sufrir cada punto al entrenador Cristian Ventura, quien no dejó de dar indicaciones al nuevo plantel provincial.

Luego, los salteños agarraron confianza y terminaron arriba 25 a 23 para quedarse con el primer set de su reciente historia. El festejo fue bastante prolongado para el equipo provincial.

Como era de esperarse, con el empate parcial, el tercer set fue para sacarse chispas y se transformó en un juego intenso con puntos muy altos para cada equipo. Finalmente Paracao pudo quedarse con el período al ganar 25 a 19 y quedar a un set del triunfo.

Para el cuarto set, Salta Vóley no se quedó y quiso volver a igualar el juego, pero finalmente sintió el cansancio y esta vez fue bastante holgada la diferencia: 25 a 16, ante un estadio repleto.

Inaugurado en 2015, “el Coloso del Sur” lució un lleno total para recibir al equipo local ante Salta Vóley.

Más de 600 personas disfrutaron del partido en el primer weekend de la segunda categoría de vóley más importante de la Argentina.