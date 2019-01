Luego del golpe, River acelera por un pirata

Luego del retorno a la Superliga con derrota frente a Defensa y Justicia en el estadio Monumental, River aceleró ayer las gestiones por el delantero Matías Suárez, luego de que el presidente Rodolfo D’Onofrio y el mánager Enzo Francéscoli se contactaron con la dirigencia de Belgrano de Córdoba para negociar su compra.

“Lo único que hago es ver las opciones válidas. Si son los jugadores que queremos, tratar de comunicarme con el jugador. Y si veo buena predisposición, pasa la segunda fase. Son los directivos que se comunican. Yo ya hice mi parte. Lo otro depende de los clubes. Hay pocos delanteros de jerarquía en el fútbol argentino. Reúne cualidades de un futbolistas que ha jugado en buen nivel en Europa. Tiene nivel para jugar en River. Veremos si podemos llegar a un acuerdo con Belgrano”, había dicho el entrenador Marcelo Gallardo el sábado por la noche.

A partir de esa situación, según pudo saber NA de fuentes dirigenciales, D’Onofrio se comunicó con su par del club cordobés, Jorge Franceschi, para empezar a tratar los números de la operación, que no trascendieron.

Igualmente, Juan Carlos Olave, director deportivo de Belgrano, anunció públicamente durante la semana que no existe cláusula de rescisión para liberar a Suárez.

Por eso, la intención del pirata es lograr una venta de tal magnitud que le permita salir a buscar reemplazo para cubrir la ausencia de su capitán y emblema futbolístico en el plantel conducido por Diego Osella, que quiere asegurar la permanencia en la Superliga.

Gallardo evaluó en Suárez un posible reemplazante para Gonzalo “Pity” Martínez, ya que además de su velocidad y verticalidad ofensiva, como media punta puede aportar su experiencia y lectura de juego.

Entonces, el delantero de 30 años es la pieza que necesita Gallardo para intentar encarrilar su presente en la Superliga, defender el título en Libertadores a partir de febrero y afrontar la Copa Argentina y la Recopa Sudamericana, sus objetivos para este semestre.

Cabe destacar que River volverá a presentarse el próximo miércoles, otra vez como local, frente a Unión de Santa Fe, en el segundo postergado que recuperará para ponerse al día en la Superliga.

Luego de la derrota ante Defensa en el primer partido oficial de este año, River no descansó y tuvo actividad matutina en el predio de Ezeiza.

Los que no jugaron contra el halcón protagonizaron un amistoso contra Almagro, con derrota por 4-2 (doblete de Cristian Ferreira), donde tuvieron minutos el capitán Leonardo Ponzio y el paraguayo Robert Rojas, la única cara nueva de este mercado.