Damonte: "Coloccini estuvo bien expulsado"

El volante de Huracán Israel Damonte justificó este domingo la decisión del árbitro Andrés Merlos de expulsar al defensor de San Lorenzo Fabricio Coloccini por un pisotón que no existió y solamente fue un roce de una pisada del zaguero azulgrana, al tiempo que destacó al juez porque según él realizó “un trabajo correcto”.

“Coloccini estuvo bien expulsado y me pidió disculpas. Me pisó en la zona de la pelvis y el árbitro estaba muy cerca. Por eso estuvo bien echado. Merlos tuvo un partido correcto”, enfatizó.

“La verdad es que se sintió el calor y los efectos de la pretemporada. Fue un partido raro. Por momentos hubo cosas buenas, pero nos tenemos que conocer más, porque (Antonio) Mohamed nos lleva de a poco”, contó Damonte.

Sobre el Turco, que no habló después del encuentro porque está afrontando el duelo por el fallecimiento de su madre, ocurrido el pasado jueves, el volante huracanense sostuvo que es “inteligente, pero al equipo le faltan entrenamientos y fútbol. Hay que darle tiempo”.

“Por eso hoy nos fuimos contentos con el empate y también con el hecho de que Anthony Silva (el paraguayo es el reemplazante del arquero Marcos Díaz) respondió muy bien y eso es importante”, apuntó.

“Tanto él como Lucas Barrios son jugadores de jerarquía y dos refuerzos que le van a aportar mucho al equipo”, concluyó Damonte.