Valeria Linch: "La humildad y la esencia son los pilares para forjar una carrera exitosa"

Valeria Lynch: la sencillez y la humildad de una grande. Simplemente se necesita esta reconocida frase para pintar en persona a esta fabulosa cantante argentina.

Dueña de una voz privilegiada, recorrió los escenarios más importantes del mundo y sembró una carrera artística que hoy le permite disfrutar de sus frutos. Su felicidad también la comparte, hace más de 13 años, con su pareja Cau Bornes, el gran cantante brasileño.

A pesar de su agitada agenda de verano, no dudó ni un instante en conversar con diario El Tribuno.

Valeria, con una trayectoria de tantos años ininterrumpidos, ¿te podés definir como una artista obsesiva?

Digamos que me gusta alcanzar la perfección en todo lo que hago, o al menos lograr lo más cercano a ella. En eso sí podría decir que soy una artista obsesiva, me gusta ensayar mucho, hasta lograr que el trabajo este impecable.

Escuché que pese a los años de trabajo y entrenamiento aún tomás clases de canto... ¿Cómo te cuidás básicamente la garganta?

Claro que sí, hay que ejercitar la voz constantemente, me ayuda mucho tomar mis clases y aprender nuevas técnicas y ejercicios. Mi coach vocal, Nacho Mascardi, se encarga de entrenarme y es algo que disfruto mucho. Gracias a mi voz pude desarrollar esta carrera que tantas satisfacciones me trae. Tengo la suerte de conservar intactas mis cuerdas vocales y la potencia en el caudal de mi voz. Eso se debe a algo innato, a mis genes y también a los ejercicios y a la técnica para cuidarme siempre.

¿Y cómo te acompaña en todo esto Cau? ¿Pelean por algo?

Tenemos muy buena relación y de mucho respeto, yo valoro mucho su opinión y sus críticas porque sé que vienen desde un lugar constructivo. Cuando tenemos puntos de vista opuestos, no peleamos, nos respetamos y tratamos de comprender la visión del otro.

¿Y tus hijos?

Ellos me superapoyan; es más, los tres son muy buenos artistas, los dos varones son excelentes músicos y me acompañan en mi banda, y Tais, es una artista muy completa, le encanta actuar y cantar y yo le insisto para que tenga una buena formación artística porque tiene muchísimo potencial. Estudió siete años en mi escuela y cuando termine el secundario, se va a perfeccionar a Estados Unidos.

¿Tenés temas preferidos de tu repertorio y por qué? ¿Hay alguno que te guste menos?

Tengo muchos temas que adoro, pero existen algunos que me definen como artista, como cantante... voy a nombrarte dos: “Piensa en mí”, que es un verdadero himno y un canto de esperanza, y “Mentira”, el tema que me convirtió de la noche a la mañana en una artista popular y reconocida por la gente y vendedora de discos. No hay temas que no me gusten, sino no los cantaría. Por ahí hay algunos que no son mis preferidos, como es el caso de “Amame en cámara lenta” (que la gente adora), pero siempre encuentro la manera de cantarlo a gusto. Por ejemplo, en mi primer CD de rock, lo versioné con el grupo de hard rock Marya y quedó espectacular.

Estuviste con un show en el Teatro Gran Rex con tu último disco “Extraña Dama del rock” y sacas te un libro... ¿cómo fue la experiencia del disco?

“Extraña Dama del rock” fue mi primer CD de rock que lancé con Sony y que me permitió volver a mi primer amor... el género con el cual comencé mi carrera musical en los 70. tuvo muy buena repercusión y ya estoy grabando mi segundo CD, me lo propuso la compañía discográfica y no dudé ni un instante en decir que sí. Me presenté en el Teatro Gran Rex, con dos funciones estupendas a sala llena, allí presenté mis grandes éxitos que la gente siempre me pide y quiere escuchar y un adelanto de mi próximo CD que ya estoy grabando, “Rompecabezas”. El mismo será editado por mi sello discográfico Sony Music, será un disco doble y contendrá mis temas en versiones de rock. Contará con grandes invitados del género. Fue producido por Álvaro Villagra, que es un capo, y Mariano Martínez, de Attaque77, otro groso. Mi primer libro es “Esa extraña dama, las historias de mi vida” y fue un placer haberlo escrito. Fue un trabajo muy interesante al recordar momentos, episodios y hechos que hacía muchísimo tiempo no los contaba, o ni siquiera los recordaba, y traerlos al presente fue fantástico. En la etapa de producción estaba con un anotador para escribir todo lo que me iba acordando y quería escribir en el libro, era como un rompecabezas con todas las piezas desparramadas y que tenía que unirse. También tuve muchas charlas y entrevistas con el periodista que colaboró en la producción del libro. El mismo cuenta las historias de mi vida, las que describen mi esencia.

¿Estás preparando algo especial para el 2019?

Tengo muchísimos proyectos y propuestas laborales, entre ellos sacar mi nuevo CD de rock y participar de un programa de televisión. Además, debo continuar con mi gira nacional e internacional presentando mis hits y parte de mis nuevas canciones de rock. También hay propuestas de teatro, pero por ahora no puedo adelantarles mucho más.

¿Cuáles son los momentos más fuertes de tu vida personal y cuáles de tu vida profesional?

El nacimiento de mis hijos y la muerte de mis padres. Sin dudas, fueron los momentos que más me han marcado en lo personal. En lo profesional, tuve muchísimos momentos que fueron un hito en mi trayectoria, y soy una eterna agradecida a Dios por ello. Entre los más importantes podría mencionar mi triunfo en el festival de Tokio, Japón; mi presentación en el festival de San Remo, mis actuaciones en el Carnegie Hall de Nueva York, mis shows en el Teatro Colón y el premio Grammy a la excelencia musical.

¿Cómo fueron tus experiencias en el cine, teatro y televisión?

Buenísimas, incursioné en los tres medios y salí airosa y aprendí muchísimo en cada obra, filme o programa. Creo que me permitió mostrar diferentes facetas artísticas y nutrirme para lograr ser una artista multifacética. “Tango bar” (en cine); obras musicales como “Evita”, “Sunset Boulevard”, “El beso de la mujer araña”, etc; y programas de televisión como “Soñando con Valeria”, “Más te vale” o los realities shows fueron gratísimas experiencias con las que he logrado el reconocimiento de la crítica y el apoyo de la gente.

¿Cómo siguen las academias de comedia musical que manejás en distintos puntos del país?

Actualmente tenemos 15 sedes de la escuela en Argentina y el exterior. La sede central está en Talcahuano (Buenos Aires), donde tambien funciona Vlima, la primera escuela artística de nivel medio que otorga certificado oficial. También están habilitadas en Belgrano, San Isidro, Tigre, Pilar, Lomas de Zamora, Castelar, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza; una subsede en Campana, y una sede internacional en Montevideo, Uruguay. A nuestros alumnos les brindamos una sólida formación artistíca y, además, les enseñamos que nunca deben dejar de soñar, pero siempre con los pies sobre la tierra. Siempre les digo que nunca pierdan la humildad y conserven su esencia. Esos son dos pilares básicos para forjar una carrera exitosa y que te llene de satisfacción.

Visitaste en varias ocasiones Salta. ¿Encontraste talento? ¿A qué aducís tantos cantores en Salta, sobre todo en el género del folclore?

Sí, muchas veces me presenté en esa ciudad. Los salteños son muy talentosos y de por sí es un lugar que se destaca por tener artistas muy destacados que sobresalen en el género folclórico, es una provincia tan linda, con tanta belleza natural y tanta historia que creo que inspira a los artistas para que brinden lo mejor de sí y lo puedan transmitir a la gente.

¿Fuiste elegida una de las cinco mejores voces del mundo en Estados Unidos? ¿Cómo viviste esa experiencia?

Fue un honor, pero te confieso que cada vez que me lo recuerdan me da vergüenza. Vino por una nota del New York Times, que surgió por la crítica que hizo un periodista cuando fue a ver mi actuación en el Carnegie Hall. Considero que un cantante para estar entre los mejores tiene que tener talento, personalidad, carisma y mucho ángel. Todas las cualidades van más allá de la perfección técnica, con el ángel se nace.

Una carrera artística impecable

Valeria Lynch ha brindado más de 5.000 recitales y se ha presentado en algunas de las salas más importantes del mundo: Carneggie Hall de Nueva York, James Knight de Miami, Desert de Las Vegas, Metropolitan de México, Budokan de Tokio, Japón, Centro Bellas Artes de Puerto Rico y Teatro Áriston de San Remo, Italia. La discografía de Valeria ha logrado certificaciones de oro, platino y multiplatino en México, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Vendió más de 15 millones de discos entre producciones propias, recopilaciones y participaciones como cantante o compositora. Fue la única figura en realizar dos funciones en un mismo día, con lleno total, en el Teatro Colón.