El equipo salteño ganó la Copa de Plata en el Seven de Verano Cristo Rey.

Gran papel del seven de Tigres en Paraguay

El equipo de seven de Tigres RC realizó una muy buena gira por Paraguay, donde ganó la Copa de Plata de la vigésimo segunda edición del Seven de Verano del Cristo Rey. Gimnasia y Tiro también formó parte de este certamen internacional.

Tigres realizó un gran campaña y solo perdió la final contra Urbana 7, el campeón que se quedó con la Copa de Oro.

El plantel salteño estuvo integrado por Andrés Castellanos, Conra Moreno, Bernardo Diez, Ignacio Rojo, Jero Diez, Guille Lavin, Alejandro Alemán, Federico Muñoz, Jaime Durand, Francisco San Millán, Josi Lavin y Ramiro Chávez, quien además fue elegido como figura de la final.

Tigres estuvo muy cerca de ganar el oro, ya que estuvo arriba en el marcador hasta el primer tiempo por 19-0. Luego la formación local realizó una gran remontada y lo dio vuelta (21-19) en los últimos minutos con un try y una conversión.

En tanto, la Copa de Bronce fue para Asunción Rugby y la Copa de Honor para Cataratas.

En femenino, la Copa de Oro fue para el equipo anfitrión, Cristo Rey.