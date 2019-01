VIDEO: Preocupa la salud de Guido Süller, está internado con la cara desfigurada

Con el rostro hinchado y con dificultad para hablar, Guido Süller reveló que está internado. El mediático sorprendió a sus seguidores en Instagram con un video en el que se lo ve con la cara disfigurada. “Quería avisarles que estoy en el Hospital Austral, no sé algo me pasó. Seguramente algo autoinmune. Tengo la cara toda hinchada, y es por llevar sobre las espaldas muchas responsabilidades con mi mamá”, dijo el mediático desde una camilla.

“Estuve seis meses conviviendo con ella prácticamente las 24 horas, y se vuelven bastante crueles los ancianos con los años. Sumado a un problema que tuve en Centenario, Neuquén, que yo iba a conducir los Carnavales, y la gente me empezó a insultar y nada ... Yo soy popular porque me gusta que la gente me quiera”, agregó.

Por último, resaltó: “No quiero nada más, no quiero otra cosa. Para eso estudié Arquitectura y hago otras cosas. Ahora me va a hacer una tomografía computada de cara, me quedo internado, no me voy, me lo acaba de decir la doctora”.

Recordemos que durante el 2018, Guido Süller tuvo que ser operado de urgencia en el Sanatorio Las Lomas, después de que los médicos le detectaron cuatro tumores en su cuerpo. Los mismos se encuentran en el pecho, en el hombro, y otros dos en la espalda.

Por otra parte, sus seguidores, no tardaron en brindar apoyo al ex piloto de Aerolíneas Argentinas, deseándole un pronta recuperación.

La palabra de Tomasito Süller

En diálogo con Teleshow, el marido de Guido dio a conocer más detalles sobre la salud de su pareja: “El jueves amaneció con la cara hinchada y se fue al hospital y lo medicaron. Supuestamente le iban a bajar la inflamación, pero empeoró, casi ni ve”.

“Estoy tiene que ver con su stress. El año pasado le pasaron muchas cosas feas a Guido y ahora se le sumó que se está haciendo cargo de la madre que tiene 90 años porque ninguno de sus otros hijos se hace cargo”.

“Guido la llevó a vivir a su casa en agosto del año pasado”, reveló. Y continuó firme: “De una u otra forma nos distanciamos un poco por eso, en el sentido de que yo viajaba menos a Buenos Aires porque estaba cuidándola y, además, porque ella me odia”.

Todo va a salir bien ,

una tormenta mas de las tantas que pasamos .

Solo pedirle a Dios que te cuide y te de la fuerza que a veces yo no tengo.

Teamo @GuidoDioso

💓😞 pic.twitter.com/fou1f2zIhv — tomasito suller (@soytomasito) 22 de enero de 2019

“En este tiempo, la mamá se la pasaba insultándolo, a veces ni le hablaba en todo el día o le contestaba mal. Cosas así que a él lo ponían mal porque estaba dedicándole su vida, hacía de enfermero, de hijo, de todo”, comentó.

El joven cordobés publicó un mensaje en su cuenta de Twitter dedicado a su pareja y la acompañó de una romántica imagen: “Todo va a salir bien, una tormenta más de las tantas que pasamos. Solo pedirle a Díos que te cuide y te de la fuerza que a veces yo no tengo. Te amo @GuidoDioso”.