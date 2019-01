Acusaron al juez Carmelo Paz de violencia de género en Facebook

Lo culpan de no proteger a una víctima de violencia ante la denuncia que hizo. El magistrado dijo que ordenó todas las medidas y que se apartó por “violencia moral”.

Una gran polémica generó la publicación en Facebook de una mujer que dijo que su hermana es víctima de violencia y que el juez de Violencia Familiar y de Género de Metán, Carmelo Paz, no actuó como corresponde ya que el magistrado le habría dicho a la mujer que era ella la responsable de la situación de violencia que fue a denunciar a la Justicia.

"Quiero denunciar públicamente a la Justicia de Metán, específicamente al juez de Violencia Familiar, Carmelo Paz, quien al tener una audiencia con mi hermana por la violencia que está viviendo con su exmarido, este magistrado le dijo que la culpa es de ella, que ella es quien lo pone así", aseguró la mujer que hizo la denuncia pública en la red social Facebook, visiblemente atemorizada por la situación que estaría atravesando su hermana.

"Mi hermana tiene medidas de protección pero este sujeto (su exmarido) hace lo que quiere. El otro día ingresó a las 2 de la mañana a la casa de mi hermana y ¿qué hizo la Justicia? Nada. Tiene denuncias no solo de mi hermana sino también de sus hijas a quien maltrata físicamente y psíquicamente. ¿Y qué hace la Justicia? Nada", destacó.

"Será que tiene su hermana que trabajar en el Poder Judicial. Qué vamos a esperar que un día mi hermana aparezca muerta. Este tipo (por el exmarido) está loco, es un psicópata. Si alguien me puede ayudar y decirme adónde se lo puede denunciar a este magistrado (por el dr. Carmelo Paz), que fuera de ayudar a una víctima, la victimiza aún más", concluyó en la publicación en Facebook, que se viralizó.

La versión del magistrado

En declaraciones públicas luego de lanzado al cyberespacio este tema, el juez Carmelo Paz cargó contra la prensa con algunas desafortunadas aseveraciones: "Primero que están actuando como si alguien se hubiera muerto. La prensa está actuando como si la señora se hubiera muerto. En mi gestión no hay muertes, yo estoy sorprendido por el ánimo injurioso de las personas en mi contra. Cómo le voy a echar la culpa a la víctima de su situación de violencia si estoy dictando las medidas a su favor. Yo le dije que no ceda a las pretensiones de volver con su marido y ahí fue cuando se enojó y me malinterpretó".

El juez Paz le dijo a El Tribuno: "Estoy sorprendido porque a la señora se la atendió en mi despacho y ante la presencia de su abogado. Yo le expliqué que las medidas estaban tomadas. Se trata de la exclusión del hogar del acusado, el impedimento de contacto, la prohibición de ejercer actos de violencia, de ingerir bebidas alcohólicas y estupefacientes y usar armas. También ordené rondas periódicas policiales en su domicilio por si se llegara a presentar el agresor, para aprehenderlo e informar a la Fiscalía".

El magistrado dijo que la mujer exigía algo más. "Yo le expliqué que a las medidas de violencia ya las había aplicado, salvo que se ordene la detención, pero yo como juez de Violencia no estoy facultado para disponerla, sino que tiene que ordenarla la Fiscalía y le tiene que hacer lugar a ese pedido el juez de Garantías, en caso de desobediencia de las medidas".

La mujer denunció que sí había desobediencia judicial y que el acusado incumplía las disposiciones del juzgado. "Le sugerí en ese caso que llame de inmediato al 911 para proceder como corresponde, porque yo no estoy facultado para ordenar una detención".

El juez Paz dijo que no le gusta ocultarse ni esconder nada y que este es un tema muy delicado. "A mí me costó mucho que la gente tenga confianza en el juzgado de Violencia Familiar y de Género, por eso me veo en la obligación de aclarar esto y el expediente está a disposición de las partes", expresó contundente.

Dejó aclarado que él no dio a conocer públicamente el nombre de la mujer víctima y dijo que se inhibió o apartó de la causa. "El motivo de mi inhibición es por violencia moral, porque se está dudando de mi imparcialidad. Está demostrado que yo tomé todas las medidas que estuvieron a mi alcance porque lo que más me importa es luchar contra la violencia de genero", conclu yó.