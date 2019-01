Terror, drama y comedia en los tres estrenos que llegan a las salas salteñas

El recambio de la cartelera llega con tres estrenos internacionales: "El regreso de Mary Poppins", de Rob Marshall, "El Vicepresidente", de Adam McKay y "No mires", de Assaf Bernstein.

"El regreso de Mary Poppins" ("Mary Poppins Returns", Estados Unidos/2019)

La niñera Mary Poppins regresa a las vidas de Michael, ahora un padre soltero, y su hermana, y llega acompañada de su amigo Jack, un optimista nato, con el propósito de ayudar a Michael, a quien van a desalojar en cinco días si no paga una deuda.

La dirigió Rob Marshall ( "Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas", "Nine, una vida de pasión"), con guión del mismo cineasta David Magee y John DeLuca según los personajes creados por P.L. Travers, con actuaciones de Emily Blunt, Lis Manuel Miranda, Ben Wishaw, Julie Walters, Meryl Streep, Colin Firth y Dick Van Dyke (The Walt Disney Company, ATP, con leyendas) Comedia/Musical/Fantástica.

"El vicepresidente" ("Vice", Estados Unidos/2018)

La historia de Dick Cheney un silencioso burócrata de Washington, que terminó convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo como vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush, con consecuencias en su país y en el resto del mundo.

La dirigió Adam McKay (de larga trayectoria en el ciclo televisivo "Saturday Night Live", según su propio guión, dirección de fotografía de Greig Fraser y música de Nicolás Brittel, con actuaciones de Christian Bale, Amy Adams, Seteve Carrel y Sam Rockwell (Digicine S.A., SAM16) Drama/Comedia/Histórica.

"No mires" ("Look Away", Estados Unidos/2018)

María es una joven tímida a la que sus compañeros someten a bullyng, y por eso se siente mejor observándose en el espejo, donde se refleja su alma gemela malvada, que la incita a cometer atrocidades.

La dirigió Assaf Bernstein según un guión propio, con dirección de fotografía de Pedro Luque, edición de Danny Rafic y música de Mario Grigorov, con actuaciones de India Eisley, Jason Isaacs, Mira Sorvino (BF Distribution+Paris Films, SAM16 ) Terror.