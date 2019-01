Horacio, papá de Emiliano Sala: “Pido que nos den una mano, somos una familia humilde” 

Dolorido y compungido, Horacio Salas, padre del jugador desaparecido Emiliano Salas, le pidió esta tarde al presidente Mauricio Macri que por favor lo ayude para que no se suspendan las tareas de búsqueda de su hijo y del piloto del avión que desapreció el martes pasado.

“Le pido al señor presidente que siga con la búsqueda y que hable con Cancillería. El tiene hijos igual que yo. Quisiera que me de una mano para que siga la búsqueda de Emiliano. No tengo más palabras. Quiero decirle al Presidente que nos de una mano, somos una familia humilde”, dijo al canal de noticias TN.

Horacio, desde la localidad santafesina de Progreso, señaló que esta tarde harán una marcha para pedir que no se deje la búsqueda de su hijo. Agregó que piensa viajar, aún no sabe qué día, en el caso de que no haya novedades.

Preguntado acerca de las novedades del caso, respondió que “no puedo decirte qué pasó, no sabemos qué es lo que ocurrió, pido que siga la búsqueda.