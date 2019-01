Buscan que los comerciantes salteños vendan por internet

Referentes del sector comercial y funcionarios de la Provincia dialogaron ayer sobre la necesidad de modernizar el comercio salteño y buscar estrategias de ventas por internet para afrontar la crisis económica que atraviesa el país.

Daniel Betzel, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, hizo un paréntesis en su licencia por salud (a la que tuvo que recurrir apenas asumió la presidencia), y se reunió con funcionarios provinciales para coordinar acciones conjuntas. Acompañado por el vicepresidente de la Cámara, Jorge Vian, conversó con el jefe de Gabinete de Ministros Fernando Yarade, y la ministra de la Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal del Cid.

"Vamos a poner mayor empeño para que los comerciantes tomen la modalidad de la venta on line", indicó Jorge Vian. El vicepresidente de la Cámara que nuclea a cerca de 25 mil comercios salteños, destacó: "Es una forma de comercializar que está en auge y no podemos quedar exentos". En este sentido, aseguró que las ventas por internet pueden además beneficiar al comercio al permitirle ampliar su territorio de venta y llegar "no solo a nivel provincial, sino a otras provincias, o llegado el caso, se pueden hacer convenios con otras empresas que puedan llegar a otros países".

Vian indicó que la Cámara planifica hacer cursos de capacitación para ayudar a la adaptación de los comerciantes salteños al mundo online, y sacar el mejor provecho a esta nueva forma de comercialización.

Yarade, quien reconoció la grave situación por la que atraviesa el sector, se mostró de acuerdo con la idea de capacitar a los comerciantes para atravesar el actual contexto económico. Con este objetivo es que se organizó, junto a la Fundación Educativa Materia Pública y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), para los primeros días de marzo, una capacitación que reunirá a más de 300 comerciantes y emprendedores bajo el lema: "Tu segunda vida puede ser digital".

El concepto fundamental es la "perdurabilidad", indicó Betzel, y especificó que el objetivo es lograr herramientas para aplicarlas a las empresas.

Refuerzan controles

Ayer por la mañana, el ministro de Seguridad de la Provincia de Salta, Carlos Oliver, y el director de la Dirección General de Rentas, Luis Trogliero, mantuvieron una reunión para coordinar acciones contra el comercio ilegal en la provincia.

Los controles entre las fuerzas de seguridad, a través de la policía provincial, y los órganos de inspección se reforzarán. Indicaron, además, que continuarán con las tareas de inteligencia en los canales de comercialización ilegal.

Controles y promoción

La necesidad de modernización no es el único tema que preocupa a los comerciantes salteños sino también la venta callejera ilegal, pese a que se intensificaron los controles. "Es un compromiso que asumió la Policía de la Provincia, la Dirección de Rentas y Control Municipal el de incrementar los operativos para que se pueda combatir el comercio ilegal", detalló Vian, que aseguró que los controles que se vienen realizando han tenido "buenos resultados" y deberían mantenerse.

La supervisión que realiza la Dirección de Rentas Provincial en las zonas de frontera y en las rutas forman parte de la lucha contra el comercio informal. Vian aseguró que los funcionarios provinciales aseguraron que el trabajo se profundizará. "Son el factor que más está a haciendo daño en Tartagal y Orán. La mercadería que ingresa a nuestro país ilegalmente no solo tiene destino Salta. Eso se detectó en diferentes operativos de Gendarmería y Rentas, y también pudo constatarse en otras provincias", aseveró el comerciante.

Según explicó, gran parte de esa mercadería de origen incierto es la que también venden los manteros.

Desde el sector sostienen que las ventas siguen en picada. "Ha habido un nivel importante en la caída de ventas y esperamos que se pueda superar en poco tiempo", aseveró Vian.

Para paliar esta situación es que también se acordó continuar con la promoción 3D, por lo que las ventas con tarjetas del banco Macro en seis cuotas sin interés con un 15 por ciento de descuento se mantendrán hasta abril.