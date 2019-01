El mundo, dividido por la situación en Venezuela

Estados Unidos solicitó una reunión del Consejo de Seguridad mañana para discutir "la crisis actual en Venezuela", informó ayer la misión estadounidense en la ONU en un breve mensaje en su cuenta de Twitter.

La convocatoria de EEUU se produce un día después de que el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente interino del país y asegurara que lo hacía acogiéndose a la Constitución del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que reconocía a Guaidó como presidente legítimo "interino" del país suramericano.

La reunión debe ser convocada oficialmente por el presidente temporal del Consejo de Seguridad, el dominicano Francisco A. Cortorreal, en un proceso considerado un mero trámite.

La autoproclamación de Guaidó ha generado división en la comunidad internacional, entre quienes le apoyan y quienes respaldan al mandatario Nicolás Maduro.

Asimismo, un tercer grupo ha solicitado la celebración de unas elecciones transparentes.

Junto a EEUU, países como Canadá, Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, Perú, Costra Rica, Chile, Honduras y Guatemala, entre otros, han mostrado su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional presidida por Guaidó.

Sin embargo, Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad y con derecho a veto, han expresado su respaldo al gobierno de Maduro y han criticado la "intromisión" estadounidense en los asuntos internos del país suramericano.

Junto a Rusia y China, otros estados como México, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Turquía o Irán han apoyado a Maduro en esta pulseada por el poder en Venezuela.

La Unión Europea ha pedido la convocatoria inmediata de elecciones creíbles en Venezuela, y Francia, otro de los cinco miembros permanente del Consejo de Seguridad y con derecho a veto, también apostó por la "restauración de la democracia" tras "la elección ilegítima de Maduro en mayo de 2018".

Ayer, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una investigación "transparente e independiente" sobre los incidentes en Venezuela, en particular en relación a las víctimas que se estarían produciendo. En una declaración durante su participación en el Foro Económico mundial de Davos (Suiza), Guterres instó a todos los actores a "disminuir las tensiones", hacer todo lo posible para prevenir la violencia y evitar cualquier aumento de la misma. Guterres también urgió a que todas las partes involucradas en los acontecimientos en Venezuela a que se comprometan en un diálogo político que sea "inclusivo y creíble".

El objetivo -agregó- es que se aborde la prolongada crisis que sufre el país de un modo en que se respeten plenamente el Estado de derecho y los derechos humanos.

Apoyo ruso

El presidente ruso, Vladímir Putin, apoyó ayer en una conversación telefónica al líder venezolano, Nicolás Maduro, ante lo que llamó "destructiva injerencia exterior" en el país latinoamericano. "El presidente ruso expresó su respaldo al gobierno legítimo de Venezuela en el marco del agravamiento de la crisis política provocada desde el exterior", informó el Kremlin en un comunicado. Putin, que recibió a Maduro en Moscú en diciembre pasado, denunció que "la destructiva injerencia exterior pisotea burdamente las normas universalmente aceptadas del derecho internacional". Además, se pronunció a favor de "la búsqueda de decisiones en el marco del cauce constitucional y de la superación de las diferencias en la sociedad venezolana a través del diálogo pacífico".

Lula criticó a Bolsonaro

Cuestionó la decisión del Gobierno de Brasil de reconocer a Guaidó.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se mostró crítico ayer con la postura del Gobierno de Jair Bolsonaro de reconocer a Juan Guaidó, líder de la Asamblea Legislativa de Venezuela, como el jefe de Estado encargado del país vecino. A través de su cuenta de Twitter, Lula puso en duda la “moral” del Gobierno brasileño, que, a su juicio, “encarceló a su mayor adversario político” y se hizo eco de “fake news” para ganar unas elecciones. En este sentido, se mostró crítico con la decisión del equipo de Bolsonaro al considerar que no tienen “moral” para poder hablar de la situación que atraviesa Venezuela, país sumido en una profunda crisis política, económica y social. “¿Bolsonaro no cuida de su hijo y quiere cuidar de un país ajeno?”, agregó el expresidente, líder de la principal fuerza de oposición en Brasil, en prisión desde abril para cumplir 12 años por corrupción y lavado de dinero. Lula se refirió a las sospechas que pesan sobre el primogénito del presidente, Flavio Bolsonaro, después de que el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil detectara depósitos “atípicos” en una de sus cuentas. El Partido de los Trabajadores (PT), formación liderada por Lula, también criticó la “intervención” en Venezuela, y señaló que no “compete a Brasil ni a otros países quién debe gobernar” en el país caribeño. Tras anunciar su apoyo a Guaidó, Bolsonaro acusó este jueves al Foro de Sao Paulo, integrado por las izquierdas latinoamericanas, de ser un “grupo de países ideológicamente alienados que usa el dinero de los ciudadanos para mantener en el poder a la patria grande bolivariana”.

Piden “seguridad” para Juan Guaidó

En la OEA, 16 países solicitaron protección al presidente interino.

™Estados Unidos y otros 15 países pidieron ayer en la Organización de Estados Americanos (OEA) que se garantice la “seguridad” del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y de los miembros de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), controlada por la oposición.

En un discurso ante la OEA, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, fue aún más lejos y pidió a las fuerzas de seguridad de Venezuela que se encarguen de procurar esa protección a Guaidó, cuyo paradero se desconoce desde que el miércoles se autoproclamara gobernante legítimo de Venezuela.

“Hacemos un llamamiento a las fuerzas de seguridad venezolanas para que garanticen la integridad física y la seguridad del presidente interino Guaidó”, dijo Pompeo, que dio su discurso desde la tribuna central de la sala en la que el Consejo Permanente de la OEA celebró su reunión. Pompeo volvió a advertir al presidente, Nicolás Maduro, sobre cualquier decisión para “usar la violencia y reprimir una transición pacífica”.

El titular de Exteriores, además, anunció que EEUU “está listo” para brindar más de 20 millones de dólares en asistencia humanitaria al “pueblo” de Venezuela y consideró que “es hora” de que la OEA actúe ante un “régimen moralmente en bancarrota” y reconozca a Guaidó como presidente. Al respecto, Pompeo solicitó una reunión regional de los ministros de Exteriores de los países del continente para tomar una decisión sobre Venezuela. Cuando Pompeo terminó de hablar, la activista Medea Benjamin, del grupo pacifista “Code Pink”, se levantó y sostuvo una pancarta con el lema “OEA no apoyes un golpe de Estado en Venezuela”, mientras gritaba consignas contra la política de Washington.