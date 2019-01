Indígenas quieren escuela de gestión comunitaria y elegir a los directores

El proyecto de ley de "Educación de gestión comunitaria indígena intercultural bilinge" plantea una escuela de gestión comunitaria y que la comunidad pueda elegir a los directores de establecimientos de todos los niveles ubicados en pueblos originarios. Para esto se crearía un consejo comunitario, reconocido por la comunidad de referencia.

El objetivo de la propuesta que cuenta con 16 artículos apunta a garantizar "una educación que respete la identidad y cultura propias de los pueblos indígenas; a promover y asegurar la participación comunitaria e implementar nuevas estrategias para reconstruir la relación entre docentes- alumnos, padres, comunidad y consejo comunitario indígena, tendiente a optimizar la matrícula escolar". Leía la referente wichi Octorina Zamora mientras daba a conocer el documento ayer por la mañana, en el mismo acampe, donde se improvisó una sala de prensa. La rodeaban varios dirigentes, entre ellos Balducho Villafuerte, Leonardo Pantoja, Atilio Díaz y Enriqueta Espinoza, que se cargaron al hombro la lucha y ya llevan tres semanas viviendo en la plazoleta IV Siglos.

Sin salirse del sistema criollo en el que están inmersos, proponen que de aprobarse la ley el órgano de aplicación sea el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta.

El artículo 7 detalla los derechos a los que aspira dicho consejo comunitario: gestionar, organizar y conducir el proyecto educativo, en coordinación con la autoridad escolar y la comunidad en asamblea. De esta idea central, además de elegir a los directivos, se especifica que quieren poder proponer el 50% del plantel docente con título oficial reconocido por el Ministerio de Educación y que en las designaciones del otro 50% que se realicen en escuelas con población originaria se dé prioridad al indígena, de acuerdo a la valoración de puntaje de Junta Calificadora.

También se menciona en el escrito el interés de proponer el personal administrativo, de maestranza y auxiliar, de acuerdo a lo que se necesite. Designar a pedagogos indígenas o sabios e idóneos pertenecientes a la comunidad con conocimiento de la lengua y la cosmovisión. Entre otros puntos, proponen impartir capacitación y formación docente específica.

En el artículo 11, se establece de aprobarse la ley que el consejo comunitario se regiría por un reglamento interno integrado por un mínimo de siete y un máximo de quince miembros de la comunidad. Durará 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por no más de un período consecutivo y se renovarán anualmente por mitades, respetando en su composición un cupo del 50% de mujeres.

Octorina luego de repasar un poco la historia del pueblo wichi, miró el documento elaborado con la ayuda de un grupo de profesionales salteños y académicos de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), respiró hondo, y dijo: "Se que esta propuesta que hoy nosotros presentamos a la sociedad pasará por muchas manos y mentes", anhelando que sea analizada con seriedad y aprobada por los legisladores provinciales este año.

Para Balducho Villafuerte esto dependerá sin dudas de la "voluntad" que se tenga. La lectura del primer manifiesto wichi de Misión Chaqueña y la de la leyenda del nacimiento de la bandera wichi sellaron la emotiva convocatoria, en pleno mediodía.

El proyecto se realizó en base a la ley 7.446 de 2014 de la provincia del Chaco, la primera experiencia en el país de educación de gestión comunitaria.

“El 80% de la comunidad no tiene trabajo”

Lo señaló el dirigente guaraní Heber Montenegro, del norte de Salta.

La crisis económica golpea fuerte a la Argentina y lo sienten mucho peor las comunidades indígenas del norte de Salta. Desde el miércoles, un grupo de originarios de la etnia guaraní se encuentran en la ciudad pidiendo a las autoridades que los ayuden a superar los serios problemas de desocupación que tienen, que terminan desencadenando en más pobreza.

“Nuestro principal planteo es la desocupación. En la comunidad guaraní, el 80% está desempleado”, señala contundente el dirigente Heber Montenegro.

El referente cuenta que la gente de su etnia que vive en el departamento San Martín está viviendo una situación terrible. El tema es que muchos de ellos tienen formación especializada en oficios: obreros de la construcción y soldadores. Y además tienen maestros, celadores y enfermeros, pero no hay trabajo.

Ayer volvieron a tocar las puertas del Gran Bourg, pero no tienen respuestas. Al tiempo que aseguran que desde el 2016 vienen presentando distintos proyectos, pero no hay nada.

Lucha constante

“Siempre estamos luchando, pero es como gritar dentro de un tarro, porque si nos quedamos en nuestros municipios los reclamos no llegan a ningún lado”, afirmó. Esta situación los empujó a venir a la ciudad y hacer visible sus reclamos. En este contexto señalaron que si no los atienden van a endurecer las medidas y no descartan empezar una huelga de hambre.

Heber es el presidente del Centro de Desocupados de Cuña Muerta y asegura que ellos no se sienten representados por el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis). “Es por eso que ahora tomamos el toro por las astas. Sabemos que movilizándonos es la única manera de lograr soluciones”, señaló. Y agregó que todos los pueblo indígenas de la provincia están viviendo una situación similar.