¿Golpe de Estado o usurpación?

La palabra “golpistas” se repitió una y otra vez en el discurso de Nicolás Maduro el miércoles después de que Juan Guaidó se proclamara “presidente encargado” de Venezuela. Por su parte, la oposición venezolana apeló a varios artículos de la Constitución de Venezuela para defender la legalidad de los hechos.

Y aludió al respaldo de varios gobiernos extranjeros, especialmente el de Estados Unidos y los de países vecinos como Brasil y Colombia, para darle legitimidad a su posición. ¿Fue entonces un intento de golpe de Estado lo que ocurrió en Venezuela?

Para el jurista y profesor universitario José Ignacio Hernández, la respuesta la da el artículo 233 de la Constitución.

“A pesar de que Nicolás Maduro ha dicho que él es presidente electo, la supuesta elección del 20 de mayo de 2018, en la cual Maduro habría sido electo, ha sido desconocida por buena parte de la comunidad internacional, por organismos internacionales y por la Asamblea Nacional, de lo cual podemos concluir que Nicolás Maduro no es presidente electo, no podía tomar posesión del cargo y, por lo tanto, está usurpando la presidencia de la República”, agrega.

“Si Maduro no tiene el título de presidente, alguien debe tenerlo”, prosigue Hernández, quien explica que, por esta lógica, el traspaso de poder de Maduro a Guaidó fue automático en la medianoche del pasado 11 de enero.

El constitucionalista y profesor universitario Pedro Afonso del Pino tiene sus reservas ante este razonamiento. “Yo creo que el artículo 233 de la Constitución es muy específico, establece cuáles son las faltas absolutas del presidente en ejercicio y del presidente electo. Estas faltas absolutas se dan por muerte, renuncia, incapacidad física o mental, revocatoria, destitución o abandono del cargo”.

“Cuando se revisan los supuestos, lo que parece que no está es la situación inédita que vive Venezuela hoy. Que haya una elección presidencial denunciada como fraudulenta por una parte importante del país y por una parte importantísima de la comunidad internacional, es una causal que no está en el artículo 233”, indica. Otros artículos de la Constitución mencionados para justificar la proclamación de Guaidó son el 333 y el 350.

“Según el artículo 333”, explica Del Pino, “los venezolanos están obligados a restablecer la Constitución si ha perdido vigencia”

“Y el 350 establece el derecho a rebelión, algo inédito en una constitución del mundo”. En este sentido, Hernández apunta: “El derecho constitucional solo sirve si hay instituciones que lo hagan cumplir”. Roberto Lovato, periodista y profesor visitante en la Universidad de California Los Ángeles, considera que la lectura política es inevitable.

“Estamos entrando en una época en la que al parecer se van a poder imponer presidentes a través de Twitter. Es un esquema que no es totalmente nuevo, pero se va agudizando en la época de Donald Trump y Jair Bolsonaro”, subraya. Para Lovato, lo que se está viviendo estos días en Venezuela es sumamente peligroso, no solo para el país sudamericano sino para el mundo entero. “Estamos viendo el vínculo entre fake news (noticias falsas) y ahora fake president (presidente falso)”, añade Lovato en referencia a Guaidó. “La pregunta para la gente que dice que está preocupada por los derechos de los venezolanos es cómo ven que estos derechos van a ser respetados por Donald Trump y Jair Bolsonaro. El gobierno definitivamente tiene problemas de corrupción y hay violencia, pero también la hay del lado de la oposición venezolana”, sostiene. Sin hablar de golpe de Estado, Lovato señala su principal inquietud: “El tuit va a ser dios para crear y destruir presidentes. Las elecciones no van a valer absolutamente nada. Los estatutos internacionales que definen la soberanía de los países están en el mayor peligro que he visto en mi vida”.