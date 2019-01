Divisiones y falta de consenso en el Consejo de Seguridad

Dada la división dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, el cuerpo no tomó ninguna decisión ni pronunciamiento oficial, sino que los países se limitaron a escuchar un informe de parte de la ONU y a expresar sus posturas sobre la crisis en Venezuela.

Rusia y China bloquearon un proyecto estadounidense de declaración del Consejo de Seguridad sobre Venezuela que pedía otorgar "un apoyo pleno" a la Asamblea Nacional dirigida por el opositor Guaidó.

Los dos países, miembros permanentes del Consejo y con derecho a veto, dejaron en claro que siguen considerando a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y que se oponen al reconocimiento del líder del Parlamento venezolano por parte de EEUU y varios países.

Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, tomó la palabra al comienzo del debate y expresó: "El presidente Nicolás Maduro tiene la responsabilidad de la crisis en Venezuela. Ahora tenemos un nuevo presidente, Juan Guaidó, que prometió elecciones", afirmó.

Tras su intervención, en diálogo con periodistas, pidió a todos los países finalizar las transacciones financieras con el régimen chavista. "Esperamos también que cada una de esas naciones se aseguren de desconectar sus sistemas financieros del régimen de Maduro y permitan que los activos que pertenecen al pueblo venezolano vayan a los legítimos gobernantes de ese Estado", expresó.

Durante la reunión extraordinaria promovida por Estados Unidos, el Consejo de Seguridad debatió ayer sobre la situación en Venezuela contando con la presencia de más de 30 oradores, que incluyeron al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y al secretario del Exterior venezolano, Jorge Arreaza, además de otros cancilleres latinoamericanos.

Rosemary DiCarlo, subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y Construcción de la Paz, fue la primera ponente de la mañana, con un informe en el que advirtió la preocupante crisis política que vive el país sudamericano y el grave impacto humanitario que esta tiene en la población venezolana.

"Debemos hacer todo lo que podamos para evitar un empeoramiento de las tensiones. Debemos tratar de ayudar en la búsqueda de una solución política que permita que los venezolanos gocen de paz, prosperidad y de todos sus derechos humanos", dijo.

Las posiciones encontradas sobre la mejor vía hacia una solución en Venezuela fueron la constante del debate. Por un lado, Estados Unidos y un grupo de países que incluyeron a Perú, Colombia, Brasil, Alemania y el Reino Unido, entre otros, desconocieron a Gobierno venezolano y respaldaron a Guaidó como "presidente interino", objetando el resultado de las elecciones y alegando que esa nación constituye una amenaza a la paz y seguridad internacional, además de responsabilizar a sus dirigentes de la crisis económica y humanitaria que ha generado el desplazamiento de millones de personas.

El secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que Cuba está detrás del Gobierno "opresor" y "antidemocrático" de Nicolás Maduro, e instó a los Estados a "tomar partido".

Europa pide elecciones “libres”

Los países de la Unión Europea (UE) aumentaron ayer su presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro al apostar por primera vez por reconocer a Juan Guaidó como presidente interino si no se convoca a elecciones “en los próximos dí as”.

El esperado comunicado de los Veintiocho, consensuado desde el viernes en Bruselas, llegó ayer horas después de que España, Francia, Alemania y el Reino Unido, con más contundencia, diesen un ultimátum de ocho días a Maduro para convocar a comicios “libres” o, en caso contrario, reconocerán al líder parlamentario venezolano como presidente interino, tal y como él se ha autoproclamado. “En ausencia de un anuncio (...) de nuevas elecciones con las garantías necesarias en los próximos días, la UE tomará otras medidas, incluso sobre el tema del reconocimiento del liderazgo del país en línea con el artículo 233 de la Constitución venezolana”, señaló la representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini. La toma de una posición conjunta en política exterior en el seno de la Unión Europea exige el consenso de las veintiocho capitales de la UE, que en su comunicado no fijan un plazo máximo para esa convocatoria ni citan expresamente a Juan Guaidó, como sí hicieron España, Francia, Alemania y el Reino Unido en su ultimátum, al que posteriormente se unieron Portugal y Holanda. Además, la UE reiteró en su comunicado que “las elecciones presidenciales del pasado mayo en Venezuela no fueron libres, justas ni creíbles, y despojaron a Nicolás Maduro de legitimidad democrática”, y reafirmaron su “total respaldo a la Asamblea Nacional, que es la institución democrática legítima de Venezuela, y cuyos poderes deben ser restablecidos y respetados”. Ayer, sin embargo, España, Alemania, Francia y el Reino Unido pusieron la fecha del próximo domingo, 3 de febrero como límite para que Maduro convoque elecciones “libres” si quiere evitar que reconozcan a Guaidó como presidente interino. El primero en hablar fue el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien dijo que trabajó para alcanzar el reconocimiento de Guaidó en busca de elecciones libres.

Postura argentina

En el marco de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) convocada por los Estados Unidos para tratar la crisis política y humanitaria en Venezuela, el representante de la Argentina ante la ONU, Martín García Moritán, reiteró la postura del gobierno de Mauricio Macri sobre este tema y ratificó a “Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela”.

“La Argentina, junto a gran parte de la comunidad internacional, desconoció la legitimidad del mandato de Nicolás Maduro iniciado el 10 de enero por resultar del proceso electoral del 20 de mayo de 2018 que no cumplió los requisitos para ser considerado libre, democrático y transparente”, afirmó García Moritán en el encuentro que se realiza en Nueva York.

