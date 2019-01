Venezuela devalúo la moneda casi un 35% y el dólar oficial se equipara con el blue

Venezuela devaluó este lunes su moneda 34,83%, con lo cual equiparó la tasa oficial del dólar con la del mercado negro, que el gobierno de Nicolás Maduro calificaba de "criminal".

Como resultado de un nuevo mecanismo cambiario puesto en marcha este lunes, la cotización fue fijada en 3.200 bolívares por dólar frente a 3.188,62 del sitio web dolartoday.com, principal referente del mercado paralelo.

El esquema incorpora una plataforma tecnológica operada por la firma privada Interbanex con autorización del Banco Central de Venezuela (BCV), para intermediar ente privados y operadores como bancos.

"El tipo de cambio (...) será el que defina la oferta y demanda", señaló Interbanex, en un país donde ha regido un férreo control cambiario desde 2003, que le otorga al Estado el monopolio de las divisas.

Los especialistas urgen a Maduro eliminar esa política de intervención para enfrentar la grave crisis económica, con escasez de alimentos básicos y medicinas y una inflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para 2019.

La medida llega en medio de un agravamiento de la crisis política, después de que el pasado miércoles el jefe del Parlamento de mayoría opositora, Juan Guaidó, se autojuramentara como presidente interino.

Maduro denuncia esa maniobra como un "golpe de Estado" liderado por Estados Unidos, que reconoció a Guaidó como mandatario encargado al igual que varios países de América Latina, mientras protestas y disturbios iniciados hace una semana dejan 35 muertos.

Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, dijo que el reconocimiento del valor del dólar "llega demasiado tarde" y duda de la viabilidad del nuevo esquema a raíz de las tensiones políticas.

"El problema no es la plataforma, que puede ser la mejor del mundo (...), el país está en una dinámica donde eso no es viable.

Y se va a poner peor", advirtió Oliveros.

Además de dar su bendición a un gobierno paralelo, Washington ha amenazado con endurecer las sanciones contra el gobierno de Maduro.

La tasa oficial el viernes pasado era de 2.084,39 bolívares por dólar, resultante de una sistema de subastas coordinado por el BCV. No se ha aclarado si la nueva plataforma sustituirá esas pujas o ambas modalidades convivirán.

Ante la limitada oferta de divisas por canales oficiales emergió un mercado paralelo del dólar, donde las cotizaciones llegaron a multiplicar por 30 a las tasas del gobierno.

Maduro y altos funcionarios lo tildaban de "criminal", asegurando que inflaba artificialmente el valor de las monedas extranjeras para hundir la economía venezolana.

Un propietario de uno de los portales que cotizaba el "dólar negro" fue arrestado en abril pasado -acusado de "terrorismo financiero" por la Fiscalía- y miles de cuentas bancarias han sido bloqueadas por operaciones al margen del control cambiario.

Desde agosto pasado, cuando Maduro lanzó un paquete de reformas contra la crisis, el bolívar se ha devaluado un 98,12%. El plan ya había arrancado con una devaluación del 96%.