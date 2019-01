Quiso rescatar a su hijo del mar y murió ahogado

Un empresario oriundo del partido bonaerense de Tigre que veraneaba junto a su familia en la Costa Atlántica falleció ahogado en una playa de la localidad balnearia de Mar Azul, cuando intentaba rescatar a su hijo, quien resultó ileso gracias a la ayuda de otros turistas, informaron hoy fuentes policiales y municipales.

El hecho se produjo el domingo alrededor de las 17, en el sector de playas ubicado camino al Faro Querandí, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Villa Gesell, y a casi 6.000 metros del puesto de guardavidas más cercano.

Según informaron fuentes policiales, el turista, identificado como José Ignacio Greco (49), ingresó junto a su hijo de 8 años a un mar embravecido en un sector de playas naturistas, cuando el menor comenzó a ser arrastrado por la corriente.

El padre se adentró en el mar para tratar de socorrerlo, pero no pudo volver a salir.

El niño fue asistido por otros dos bañistas para llegar a la orilla, mientras que el hombre debió ser rescatado por una guardaparque de la zona y por otro turista, quienes lo retiraron desvanecido del agua.

Marcelo Zulkovski, director de Seguridad en Playas de Villa Gesell, explicó a Télam que "tras sacarlo del agua comenzaron las tareas de reanimación, pero ya no presentaba signos vitales".

"Nosotros llegamos al lugar a los diez minutos con un desfibrilador, pero ya no respondía, pese a que continuaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, y minutos después intervino la policía científica y los médicos del SAME, que constataron el fallecimiento", señaló.

El funcionario dijo además que el lugar donde se produjo este accidente es un espacio al que solo puede accederse a través con vehículos 4x4.

"Hay carteles que indican que es una zona de playas sin guardavidas, pero mucha gente elige igual el lugar por la tranquilidad y se mete al mar de todos modos", indicó.

En la playa se encontraban otros dos hijos de Greco, su esposa y su madre, con quienes se alojaban en la localidad vecina de Mar de las Pampas.

Tras constatarse el fallecimiento, se dio intervención a la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, quien inició una causa caratulada "averiguación de causales de muerte".