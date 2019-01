Salta se adapta a los cambios de la AAT

El año recién comienza y el tenis tiene grandes expectativas a nivel nacional y local.

La Asociación Argentina de Tenis, que comanda Agustín Calleri, rearma sus bases e introduce cambios que regirán a lo largo y ancho del país, mientras que la institución salteña, que preside Estanislao Villanueva, adhiere y fija sus propios objetivos.

La casa madre del tenis argentino presentó las modificaciones “en el sistema de competencia del área de menores para todos los torneos que se organizan en forma conjunta con las entidades afiliadas”, se explica en un comunicado.



Los cambios repercuten de manera directa en los formatos de competencia para las categorías sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18 (ex sub-19) y busca impulsar a la disciplina desde su etapa desarrollo, descentralizando y facilitando el acceso a una mayor cantidad de jugadores por regiones. Estas modificaciones también permitirán acortar distancias, “reducir costos y jerarquizar los torneos regionales y nacionales”, dice la AAT.

Para llevar adelante estas variantes se cambió el nombre de las competencias de base. Es decir, los torneos que hasta el año pasado se llamaban “promocionales” (G4), ahora se denominarán “circuito de iniciación” y contempla tanto a jugadores afiliados como no afiliados.

Siguen vigentes los torneos Abiertos, Regionales y Nacionales; se eliminó el ranking de dobles y se generó, para cada jugador, el ranking combinado y un ranking regional.

Los torneos regionales, abiertos y del circuito de iniciación sumarán puntos al ranking regional, y este dará la oportunidad, según clasificación, de jugar los torneos Nacionales. En este sentido, los jugadores deberán disputar los certámenes Regionales y Abiertos solo en la región a la que pertenecen para sumar puntos (Salta comparte región con Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero). Jugar los Abiertos organizados fuera de su región aún es posible, pero no obtendrá puntos.

La Asociación Salteña de Tenis celebra las modificaciones y prepara a su equipo para participar en los primeros torneos del año: del 8 al 10 de febrero se disputará un Abierto en Tucumán y del 21 al 24, un Regional en Jujuy. En marzo, Salta será el anfitrión de otro torneo Abierto, mientras que organizará el Regional en mayo.

Además, el presidente Estanislao Villanueva contó que comenzaron las reuniones para definir el calendario local, que ya tiene torneos fijos, con dos metas a cumplir en el corto plazo: volver a crear el ranking salteño e implementar la “tarjeta del jugador” para los tenistas asociados a clubes que estén afiliados en la AST.

El tenis tiene mucho por recorrer y cumplir en este ciclo 2019.