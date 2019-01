Arrancó el plan de Rentas para regularizar deudas

Hasta el 29 de marzo, los morosos podrán cancelar sus obligaciones en 12 cuotas sin interés. A instituciones sociales se les condonarán los impuestos no pagados.

Desde ayer está vigente el régimen de la Dirección General de Rentas de la Provincia (DGR) para facilitar el pago de deudas impositivas. El programa, que se habilitó mediante el Decreto 117/19 del Ministerio de Economía, establece la posibilidad de que los contribuyentes morosos cancelen sus obligaciones en hasta 12 cuotas sin interés.

El beneficio rige hasta el 29 de marzo próximo, aunque el plazo podrá ser prorrogado. Se pueden acoger quien tengan deudas de impuestos provinciales hasta el último día de 2018.

El director de Rentas, Luis Trogliero, explicó a El Tribuno que este régimen no es igual a una moratoria, porque no se condonarán multas ni los intereses devengados, como se hizo en la moratoria implementada a principios del año pasado. Lo que se ofrece ahora es que el monto total de la deuda tributaria se pueda pagar hasta en 12 cuotas, a las que no se les impondrá ningún recargo.

"Quien quiera adherir a este nuevo régimen debe allanarse a la deuda que tenga, esto es intereses más multas, estén firmes o no", aclaró el funcionario.

El plan de pago es para el impuesto a las actividades económicas, contribución a cooperadoras asistenciales (tributo que está previsto eliminar en noviembre de este año) e impuestos a los sellos, para los instrumentos firmados hasta el 31 de diciembre pasado.

Trogliero estimó que a las nuevas facilidades de pago se adherirán menos contribuyentes que los que se sumaron a la última moratoria, cuando se instrumentaron alrededor de 2.200 planes de pago.

La recaudación en esa oportunidad llegó a los $340 millones, lo que representa cerca del 20% de lo que percibe la provincia en un mes por los impuestos locales.

"Esto no está hecho con ánimo recaudatorio, sino para facilitar a los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones fiscales. Esta herramienta no nos va a traer mayor recaudación ni va a marcar un incremento grande a la vista", afirmó el director de Rentas.

Ayuda a instituciones

Otra medida que adoptó Rentas es la condonación de las deudas a las instituciones con fines sociales, como fundaciones, clubes, ONG o colegios que no solicitaron la exención que les corresponde del pago por actividades económicas.

Esas entidades tienen la posibilidad de no tributar, pero para gozar del beneficio tienen que solicitarlo en Rentas.

"Con esto (la condonación de las deudas) queremos regularizar a las instituciones que en su momento omitieron solicitar la exención. Pero de ahora en adelante el requisito sigue vigente y tienen la obligatoriedad de solicitar la exención, si no pierden el beneficio", aclaró Trogliero.

Recaudación récord

En 2018 Salta fue una de las pocas provincias del país en el que la recaudación tributaria no solo no mermó, sino que los montos percibidos por el cobro de impuestos superaron a la inflación.

La principal explicación de ese fenómeno es que la Provincia subió las alícuotas a varias actividades económicas tras el consenso fiscal que se firmó con Nación, que, paradójicamente, impulsaba una reducción de la carga tributaria.