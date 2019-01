Confirman seis casos de dengue en Orán y hay otro en estudio

Seis casos de dengue fueron confirmados ayer en la ciudad de Orán, informó el subgerente del hospital San Vicente de Paúl, Moisés Yarade. Indicó además, que se esperan los estudios de un caso sospechoso.

"Se trata de dos mujeres y cuatro varones, todos mayores de edad, que viven en el barrio 20 de febrero; mientras que el caso sospechoso es del barrio 402 viviendas", sostuvo Yarade.

La mayoría de los pacientes está recibiendo tratamiento ambulatorio, salvo una mujer que está siendo controlada en la guardia del nosocomio.

Yarade sostuvo que dos de los casos serían autóctonos y se están haciendo los bloqueos correspondientes a cada zona.

Se trata de la misma cepa que circuló en años anteriores, sin embargo, se advirtió que quienes ya tuvieron dengue no son inmunes a sufrir nuevamente la enfermedad.

"No es una problemática local, sino que atraviesa a todo el país", indicó el médico y detalló que "hay tres casos positivos en la capital salteña, diez en la localidad fronteriza de Bermejo, en el Litoral, Santa Fe y Buenos Aires".

El profesional insistió en que los vecinos deben seguir con medidas de prevención: "No hay que tener temor sino conocimiento, y consultar inmediatamente ante el primer síntoma de fiebre".

Ante el brote registrado en Bermejo, el municipio de Orán difundió el viernes pasado un comunicado recomendando a los vecinos evitar viajar a Bolivia. Además, los agentes dependientes del Centro de Enfermedades Tropicales de Orán trabajaron en el primer bloqueo fronterizo que se realizó en la localidad de Aguas Blancas, debido a los casos de dengue registrados en Bermejo.

La recomendación para los vecinos es que "si viajan a Bermejo-Bolivia, tomen las medidas correspondientes, usen repelente, no usen ropa de color oscuro, y que las prendas de vestir sean de mangas largas".

Atender los síntomas

El dengue es una enfermedad vírica que se transmite a través de un mosquito. Este virus es muy común en las áreas cálidas y húmedas.

El virus del dengue se propaga a través de los mosquitos hembra, principalmente de la especie Aedes aegypti y, en menor medida, A. albopictus. Además, estos mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus de zika.

Los síntomas del dengue se inician después de un período de incubación que puede variar de cinco a ocho días tras la picadura y las personas suelen presentar fiebre alta, náuseas y vómitos, erupción en la piel, sangre en las encías y en la nariz, debilidad general, dolor muscular y articular, tos y dolor de garganta.

Dos tipos de dengue

Clásico

No suele presentar muchas complicaciones, ya que el organismo tiende a recuperarse por completo con los cuidados adecuados. No obstante, no existe un tratamiento con un medicamento específico para controlar la enfermedad.

Hemorrágico

Está causado por los sereotipos Den 1, Den 2, Den 3 y Den 4, cuyo período de incubación es de entre cinco y ocho días. Es una manifestación severa y puede causar la muerte del paciente porque pueden aparecer hemorragias e insuficiencia circulatoria.