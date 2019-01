VIDEO: Una joven denunció por abuso sexual a un ciclista que corre en la Vuelta de San Juan

Una mujer que trabaja en un bar de la provincia de San Juan denunció a un ciclista profesional que le apoyó los genitales, después de que ella le pidiera una foto. Según informó el comisario que recibió la presentación, el hecho no se trata de un abuso sexual, sino de una acción indecorosa que va en contra de la moral de las personas.

El belga Iljo Keisse (36), integrante del equipo Quick Step que participa de la Vuelta Internacional a San Juan, competencia que se realiza todos los años en nuestros país, ya fue notificado por las autoridades y tendrá que ponerse a disposición de la justicia para explicar lo ocurrido.

Según denunció la joven, ella había atendido a los integrantes del equipo de ciclismo y después de un rato charlando les pidió una foto para mostrarle a sus compañeros con quiénes había estado. Fue ahí cuando uno de ellos le apoyó los genitales en su cuerpo.

“Me saqué la foto y sentí que me apoyaron. Pensé que había sido un accidente, y después vi que se empezaron a reír. Pero cuando vi la foto me di cuenta de que no había sido un accidente, sino que había sido completamente con intención”, comentó en declaraciones al diario Telesol.

En la imagen se observa a la denunciante posando y atrás al ciclista Keisse con una mano en su nuca y rozando a la chica. Otro ciclista le hace la V de la victoria por encima de la cabeza de la trabajadora. Al ver la foto, la camarera decidió hacer la denuncia.

“Estoy muy enojada. Me faltaron el respeto; estaba trabajando. Les pedí una foto y me faltaron el respeto. Ya hablé con mis abogados para ver qué hacemos. Mi compañero vio la situación y él está de testigo”, indicó.

Por último, la mujer, que pidió reserva de su identidad, comentó que “no pueden venir a otro país y tratar a las mujeres como cosas, como algo insignificante y sin valor. Esto es Argentina y no va a venir a hacer lo que quiera. Espero que al menos lo sancionen o le llamen la atención por hacer lo que hizo”.