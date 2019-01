Urtubey y Macedo, tapa y entrevista íntima con la revista ¡Hola!

Esta semana en la edición de la revista ¡Hola! los protagonistas de la tapa y de la principal nota de la publicación son el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, su esposa, la actriz Isabel Macedo, y la pequeña hija de ambos. La pareja aparece retratada en diversos escenarios de la fabulosa residencia Finca Las Costas, que desde 1995 es habitada por el mandatario provincial, con una extensa entrevista sobre los gustos y placeres del matrimonio, donde dejaron algunas frases como estas:

“Estar casada con un político nunca estuvo en mis sueños. Obviamente, quiero que él haga todo lo que le da felicidad. Yo prefiero ir paso a paso, todavía no fantaseo con la idea de ser primera dama.” (Macedo)

“Con Isabel estamos viviendo la vida que siempre quisimos. Desde la noche en que nos conocimos ya nos dimos cuenta de que íbamos a estar juntos”. (Urtubey)

Enamorada de su única hija, Isabel cuenta que la pequeña ya dijo su primera palabra: “El otro día llegó Juan Manuel de trabajar y yo le dije ‘Beli, mirá quién vino’. Y me contestó sonriendo: ‘Papá’ ¿Podés creerlo? Su primera palabra fue ‘papá'”, cuenta riendo desde una de las galerías de la casa.

"Todavía me pasa que me despierto y no puedo creer que mi hija esté acá. Belita fue soñada, creada y muy amada, incluso antes de nacer", sostiene la actriz.

Desde la puerta de su casa, Urtubey sueña con ser presidente de los argentinos. El pasado 3 de enero, lanzó su candidatura desde Alternativa Federal.

Isabel se ocupó personalmente de darle toques cálidos y cancheros a la decoración de su hogar. Eligió colores sobrios y neutros, muebles de madera, alfombras de yute y sobre ellas, mantas y aguayos del Norte.

“Nos encantaría tener otro hijo, pero vamos a esperar un poco más”, dice Isabel. Instalada en Salta, la actriz alterna su vida entre la crianza de Belita y sus proyectos sociales.

El parque de la finca cuenta con una inmensa variedad de plantas. Entre las flores, se pueden citar las hortensias, los jazmines, las rosas. Juan Manuel e Isabel aseguran que disfrutan a pleno su vida allí.

“Con Juan Manuel, todos los días bailamos un ratito. Eso lo hacemos desde que estamos juntos hace tres años, estemos donde estemos”.

Sobre la candidatura a presidente -el jueves 3 de enero, Juan Manuel Urtubey anunció su candidatura presidencial por Alternativa Federal- el gobernador señaló, "yo me formé toda la vida para ser presidente. Así como Isabel estudió para hacer lo que hace y es la mejor; yo, al margen de la función pública y mi profesión de abogado, me dediqué a formarme".