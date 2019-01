El Concejo aprobó contrarreloj el presupuesto 2019

En los últimos días del año que pasó, a contrarreloj, el Concejo Deliberante de San José de Metán aprobó el presupuesto municipal de gastos y recursos y el plan de obras públicas para el 2019, de $227 millones.

"Estuvimos analizando el presupuesto y finalmente se aprobó por la mayoría de los concejales. Pese a algunas dificultades ha sido un buen año el 2018 para este Concejo, en el que los ediles presentaron proyectos en beneficio de la comunidad", dijo la presidente del legislativo y actual intendente interina de Metán, Liliana Nieva.

Los problemas se deben a que el Concejo Deliberante metanense sigue en el ojo de la tormenta, ya que uno de sus miembros, Raúl Ricardo Ledesma, está acusado de abuso sexual simple de una menor de 14 años.

El caso ya es noticia nacional, debido a que el edil sigue en funciones, pese a que existe un requerimiento de elevación a juicio en su contra. El tema fue tratado en sesiones especiales pero finalmente no alcanzaron los votos para separarlo del cargo. Eso retardó el tratamiento del presupuesto 2019, que fue aprobado en la última semana del año pasado.

"El presupuesto 2019 se ha confeccionado respetando en un todo lo establecido en la Carta Orgánica municipal, como así también lo legislado en la ordenanza 2.961/08, el programa provincial de responsabilidad fiscal para municipios y las demás ordenanzas municipales vigentes al respecto", dijo el intendente Fernando Romeri, en el proyecto enviado al Deliberante.

"El estado, ahorro, inversión, financiamiento, arroja un superávit corriente como resultado económico y superávit como resultado financiero. Para la estimación de los recursos corrientes propios y de la coparticipación, se ha proyectado lo percibido hasta el tercer trimestre de 2018, más una mejora en la recaudación del 25%", destacó el jefe comunal.

El presupuesto 2019 establece que el total de gastos en personal asciende al 70,21% del total de los recursos corrientes, sin afectación específica, superando el límite dispuesto por el artículo 30 de la ley 6566, la Carta Orgánica municipal.

La Municipalidad de San José de Metán está compuesta por 296 empleados de planta permanente, 289 en dependencias municipales y con afectación a instituciones y tres en el Concejo Deliberante, 65 cargos de planta política y/o con acuerdo entre el Ejecutivo (33), Concejo Deliberante (30) y Tribunal de Faltas (2). Otros 135 no permanentes en la planta de contratados, 132 en dependencias municipales y/o con afectación en instituciones y tres en el Concejo Deliberante.

Voto en contra

"Yo voté en contra de la aprobación del presupuesto 2019, en general. No estoy de acuerdo en la distribución de los recursos", dijo el concejal, Raúl Moya. En particular, algunos concejales, cuestionaron el artículo 5, que faculta al departamento Ejecutivo municipal a realizar creaciones, desmembramientos, modificaciones, supresiones y/o transferencias de partidas presupuestadas. Ese artículo (5) tiene algunas limitaciones, por ejemplo, que no se podrán realizar transferencias que impliquen incrementos de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o aplicaciones financieras y que no se podrán hacer transferencias de erogaciones de capital con recursos de afecta ción específica.