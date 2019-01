Inmobiliarios se unen a una entidad nacional

La Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta se sumó a la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU). Su potencial inmobiliario general, y el turístico en particular, le valieron a "La Linda" un lugar destacado en el organismo nacional. Esta incorporación augura grandes cambios para el sector.

En términos inmobiliarios, Salta es una provincia que en los últimos tiempos tuvo un gran dinamismo y un pujante desarrollo del rubro.

Magdalena Day, presidenta de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta, dijo: "Nos sentimos muy orgullosos de ser una de las primeras provincias del país en formar parte de la CEDU; el trabajo mancomunado nos da una gran fortaleza para potenciar al sector y llegar con nuestras inquietudes y propuestas a aquellos que tienen poder de decisión. Creemos que van a salir cosas muy buenas en este camino que comenzamos a transitar como institución".

Damián Tabakman, presidente de la CEDU, afirmó que "Salta tiene mucho por hacer y eso nos llamó a convocarlos para crecer juntos y apoyarlos en este proceso".

El referente nacional observó que "hay una cantidad de cosas que el sector inmobiliario debe incorporar para mejorar su dinámica y su funcionamiento. En los últimos tiempos hemos tenido muchos problemas macroeconómicos en Argentina que han dificultado el desarrollo de herramientas de crédito hipotecario, lo cual nos lleva a hacer un esfuerzo para restaurar el crédito que tuvo su apogeo con la herramienta llamada UVA; la idea es recuperarla en un esfuerzo conjunto".

Reconoció que aunque la situación de crisis es generalizada, no todos los sectores se vieron afectados por igual.

“Incertidumbre este año”

“No fue un año fácil en Argentina a nivel general y tampoco lo fue en el sector inmobiliario y de la construcción. El 2019, al ser un año electoral, va a estar marcado por la típica incertidumbre que hace que los inversores de proyectos inmobiliarios tiendan a postergar decisiones. Esta es una razón para trabajar puertas adentro, consolidar y unificar al sector para que pueda ser, a futuro, el verdadero promotor del empleo, la inversión y, sobre todo, la solución de los problemas habitacionales del país”, dijo Tabakman.

También reclamó respecto de la presión impositiva que los afecta en la órbita nacional y local, y anticipo que “vamos a trabajar para que esta presión no haga que los procesos no se terminen, también con las aprobaciones, y Salta no es una excepción para que las gestiones de aprobación de proyectos sea más eficiente y transparente”.