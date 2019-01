Juventud puso primera y la dirigencia marcó un orden

Fue la primera práctica del plantel de Juventud Antoniana en el nuevo año que se inicia. Ayer, los jugadores volvieron a los entrenamientos bajo el mando del actual entrenador, Salvador Mónaco, buscando la mejor forma física y fubolística para afrontar un primer semestre que demandará mucho esfuerzo, con el desafío enorme de mantener la categoría.

Entre algunas ausencias y bajas en el plantel santo, Mónaco centró su atención en las pruebas físicas que ordenó el profesor Alejandro Alesso. Y el DT, que recibió el respaldo para continuar en el cargo de parte de la nueva dirigencia, con Gustavo Klix a la cabeza, captó enseguida el mensaje de llevar adelante un trabajo con orden. “Nos estamos reorganizando, más que todo. Como bien se dice tratando también de consensuar, hablar con los dirigentes. Ellos quieren un orden en líneas generales y que vaya consensuando, por ejemplo, a la hora de hacer un amistoso. Ahora lo va a manejar la parte del club, bueno, quieren un organización general en la institución. Eso es bueno”, destacó Salvador Mónaco.

Luego Mónaco se refirió a las bajas en el grupo y al arribo de refuerzos. “Sabemos que algunos jugadores no van a volver, como en los casos de los Gogna, pero no hay que perder las esperanzas, De Souza también, siempre hay que esperar hasta el final y que puedan rever la situación y regresen, porque son todos importantes y se los dije antes de irme. Y esperando a su vez por los refuerzos; están los dirigentes hablando con algunos jugadores, con un nueve, un referente de área. Hay dos o tres que tenemos en carpeta y un marcador central, como todos lo saben. Entonces tenemos que cubrir puestos por los jugadores que se fueron. Estamos tratando de hablar con los dirigentes y que podamos llevar el tema de la pretemporada. Hoy se evaluó (por ayer) y el viernes se comenzará a trabajar con pelota. Queremos que se hagan las cosas bien como quiere el presidente y que haya una organización”. sostuvo.

En cuanto a las ausencias, específicamente del “Ratón” Gustavo Ibáñez, Mónaco declaró: “Medio raro, porque me dijo que llegaba a la tarde; después Montero tampoco estuvo presente, no vino ni a la mañana ni a la tarde. Claro, tendrán su motivo para hablar y decir que pasó. Esperemos que tengan el tiempo de evaluar, como lo están haciendo sus compañeros, y te vuelvo a repetir siempre con una línea de margen para saber que nos estamos organizando”.

Coincidió Mónaco que no es mucho el tiempo que se dispone de trabajo. “Sí, porque después para el 12 hay un amistoso. El 13 otro amistoso con Central Norte, el 16 la Copa Argentina. Después no sé si la vuelta se juega el 22. Y luego tenés que arrancar pensando en el torneo, que es lo más importante, sabiendo que son 8 finales donde hay que sumar la mayor cantidad de puntos”.



Campaña para captar nuevos socios

La nueva dirigencia de Juventud, que hace unos días tomó las riendas del club, con Gustavo Klix a la cabeza, lanzó una campaña para captar más socios, para los cuales se ofrece ciertos beneficios, entre los cuales figura por ejemplo un círculo antoniano, participación activa, descuentos, accesos exclusivos, eventos especiales, convenios con otras organizaciones y sorteos mensuales.

Para una mejor organización se dispuso dividir en categorías a la masa de asociados y que comprende: mayor, mujer, cadete, menor, filiales y un plan familiar.

Esta iniciativa con un spot publicitario que difunde en la página oficial del club en las redes sociales tiende a convencer para la llegada de nuevos socios, cuyo aporte resultará muy beneficioso ante la crisis financiera que atraviesa el club de la Lerma y con las urgencias que se deben cumplir con respecto al pago a los jugadores que actualmente compiten en el Federal A y otras deudas pendientes. Los interesados podrán dirigirse a la secretaría de la entidad en horario comercial.