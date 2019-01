Le robaron la identidad para crear un docente fantasma en Rivadavia

Una ama de casa con residencia en la localidad de Gaona denunció a la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina y al Ministerio de Educación de la Provincia al enterarse que utilizando sus datos civiles habían creado un docente fantasma, el cual había sido calificado, nombrado y titularizado para un establecimiento rural de la inhóspita Rivadavia o en su defecto una escuela rural del departamento Metán.

Jéssica Romina Liendro en diálogo con El Tribuno dijo que se enteró de la maniobra por las redes sociales, donde su nombre comenzó a viralizarse y llegó hasta ella el rumor que había sido nombrada para un cargo quizá jerárquico dentro de una establecimiento educativo rural, aun siendo ella una ama de casa sin ningún título habilitante.

"Comenzaron a molestarme los comentarios como: "Avisame dónde compraste el título y otro más audaces aún, así que no tuve alternativas de dirigirme al Ministerio de Educación a solicitar explicaciones.

Pero eso no bastó así que denuncié la maniobra que me involucró en un escándalo donde no tengo arte ni parte.

Yo me enteré de esto el jueves pasado y desde entonces comencé todo tipo de acciones, incluso con un abogado para poner en claro la situación, que de haberse consumado el fraude podría haberme llevado a la cárcel.

De lo que pudimos obtener aquí en Gaona, Anta, es que mi carpeta (fraudulenta) de datos fue enviada supuestamente desde una escuela de la zona, pero en el mes de septiembre, cuando ya estaban cerrados los tiempos para los postulantes a los distintos cargos docentes.

Investigando llegamos a la tirilla de puntaje y a las planillas de la Junta Calificadora donde figuran incluso un puntaje abundante de mi legajo y cursos a los que nunca asistí porque yo soy una simple ama de casa, vinculada por una extraña red a nombramientos espurios".

La joven anteña, completamente indignada, dijo que al no recibir respuesta inmediatas sobre el escándalo que la Junta Calificadora echó sobre ella se reunió ayer en la mañana con la mismísima ministra de Educación de la Provincia, a quien solicitó una inmediata respuesta.

La ama de casa dijo que de la fuente oficial recibió algunas precisiones sobre la maniobra dolosa, pero que increíblemente no apareció su carpeta.

Es decir que no solo crearon con su identidad un docente de jerarquía, con puntajes extraordinarios quizá, sino que ese nombramiento al parecer se hizo sin la carpeta donde están obviamente las fotocopias de los títulos, de los cursos y su curriculum vitae completo, que demostrarían el alcance del fraude que tanto dolor y problemas le trajo en las últimas horas.

Jéssica Romina dijo que el viernes va a estar en la capital salteña exigiendo la carpeta donde están documentados todos los fraudes y, obviamente, las falsificaciones de su firma.

"No me voy a retirar hasta que no me entreguen esta documentación que hará posible mi completa desvinculación con este caso", dijo la mujer a El Tribuno.

Jéssica Liendro además deslizó que oficialmente la ministra se mostró sorprendida y que le dijo, entre otras cosas, que hay una persona sospechosa, pero nada más que eso.