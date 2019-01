Copa Argentina: Gimnasia y Tiro debutará con Defensa y Jusiticia

Boca Juniors y River Plate debutarán en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Estudiantes de Río Cuarto, Córdoba, y Argentino de Merlo, respectivamente, según el sorteo que se realizó hoy en el predio de AFA en Ezeiza.

En tanto, el defensor del título, Rosario Central, enfrentará a Sol de Mayo de Río Negro.

Independiente jugará ante Atlas, Racing Club frente a Boca Unidos de Corrientes y San Lorenzo chocará con Estudiantes de San Luis.

El sorteo que se desarrolló este mediodía en el estadio de futsal del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza, determinó los 32 partidos de la fase final de la Copa Argentina.

En el cuadro final quedó estipulado que el Superclásico entre Boca y River podría concretarse en un posible cruce de cuartos de final.

El último campeón, Rosario Central, solo podrá reencontrarse con Newell's (al que eliminó en los cuartos de la edición pasada) recién en la final.

Lo mismo sucederá con los clásicos protagonizados por Racing e Independiente, San Lorenzo y Huracán, Lanús-Banfield y el santafesino Unión- Colón.

Los cordobeses Talleres y Belgrano podrían enfrentarse en una hipotética semifinal, al igual que el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, último subcampeón.

Uno de los clásicos del ascenso porteño entre Nueva Chicago y All Boys salió sorteado para los 32avos de final pero por cuestiones de seguridad recién podrían enfrentarse en los 16avos si ganan sus respectivos cruces.

Según anunció la organización el premio por pasar los 32avos de final será de 670 mil pesos y aumentará a 1.180.000 para los 16avos.

En los octavos, el premio será de 1.550.000 pesos y en los cuartos 1.950.000.

En la semifinal, el ganador se llevará 3.150.000 y el campeón embolsará 5.900.000 pesos y la clasificación a la Copa Libertadores de América 2020.

El cuadro completo y los respectivos partidos son los siguientes:



Partido 1: Newell's Old Boys- Villa Mitre (Bahía Blanca)

2: Vélez Sarsfield- Real Pilar

3: Huracán- Unión de Sunchales

4: Argentinos Juniors- Douglas Haig

5: Gimnasia y Esgrima La Plata- Defensores de Villa Ramallo

6: Banfield- Juventud Unida

7: Rosario Central- Sol de Mayo

8: Estudiantes de La Plata- Sarmiento de Resistencia

9: San Lorenzo- Estudiantes de San Luis

10: Racing Club- Boca Unidos

11: Boca Juniors- Estudiantes de Río Cuarto

12: Independiente- Atlas

13: Lanús- Huracán Las Heras

14: River Plate- Argentino de Merlo

15: Arsenal- Atlanta

16: Nueva Chicago- Central Córdoba de Santiago

17: Sarmiento- All Boys

18: Tigre- Estudiantes de Buenos Aires

19: Aldosivi- Gimnasia de Mendoza

20: Independiente de Mendoza- Midland

21: Patronato- Dock Sud

22: Almagro- Atlético de Rafaela

23: Atlético Tucumán- Platense

24: Unión de Santa Fe- Barracas Central

25: Mitre de Santiago- Deportivo Roca

26: Colón de Santa Fe- Acassuso

27: Talleres de Córdoba- Laferrere

28: Defensa y Justicia- Gimnasia y Tiro de Salta

29: San Martín de Tucumán- Agropecuario

30: Godoy Cruz- Armenio

31: Belgrano- Riestra

32: San Martín de San Juan- Villa Dálmine