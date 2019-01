Cumbre de líderes por Mac Allister

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, adelantó ayer que se juntará con su par de Boca, Daniel Angelici, para “hablar” sobre la posible venta del volante Alexis Mac Allister.

“Me llamó Angelici y me voy a juntar a hablar con él”, apuntó.

Sin embargo, Malaspina advirtió que “Alexis es fundamental para nosotros y está cerca de renovar su contrato con un incremento salarial. La intención es que Alexis siga hasta junio”.

Alexis Mac Allister, de 20 años, disputó 23 partidos con la camiseta de Argentinos Juniors en 2018 y marcó 5 goles.

“Nosotros no tuvimos ninguna una oferta de Santos, de Brasil, y el número que queremos es 10 millones de dólares libres, sin impuestos ni descuentos. Igualmente, Alexis no nos dijo nada sobre su posible salida ni si tiene intenciones de irse del club”, aclaró.

El club de La Paternal insiste con retenerlo hasta el final de la temporada, con el objetivo de sumar puntos para salir de la zona de los bajos promedios.

Es que el bicho marcha último junto con Patronato de Paraná, ambos con 10 puntos, y como consecuencia está cerca de los cuatro puestos de descenso.