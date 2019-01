Mauricio Macri aún “saborea” la derrota

Reconoció que no superó la final perdida con River en Madrid.

El presidente Mauricio Macri reconoció ayer que no superó aún el logro de River Plate con la obtención de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, el club de sus amores, en diciembre pasado, mediante una superfinal histórica.

“Calculo que para algunos habrá pasado y para otros está pasando. A otros no nos pasará nunca. Depende de cada uno, pero claramente era una final especial, la ganó River y eso va a estar siempre en la historia”, manifestó Macri en una entrevista para LU5 AM 600 de Neuquén.

La superfinal de la Libertadores se realizó en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, a raíz de los incidentes generados en la previa de la revancha en el Monumental, y finalizó 3 a 1 a favor de River con goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo “Pity” Martínez en un partido inolvidable que significó su cuarta conquista en el máximo certamen continental. Además indicó que el fútbol “da revancha” y lo comprobó durante su mandato en el club xeneize. “Ramón Díaz ganó todo en River, después terminó yéndose y Boca ganó todo”, sostuvo.