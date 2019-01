Gastón Javier defiende en la justicia sus ganas de correr

Desde el 7 de mayo de 2018 el ciclista Gastón Javier carga con una cruz que no le permite hacer lo que más ama: competir. Ese día el pedalista salteño fue suspendido provisoriamente por la Unión de Ciclismo Internacional (UCI) debido a un resultado adverso en un control antidoping que se le realizó en la Vuelta a San Juan en enero de ese año.

En el proceso hubo idas y vueltas, muchos descargos realizados y ahora las ilusiones de volver a competir del salteño están puestas en la Justicia argentina.

Hasta el día de hoy esa sanción sigue siendo provisoria, no le permite competir en ninguna competencia y menos representar al SEP de San Juan, el equipo continental al que todavía está ligado. Javier no fue el único sancionado en esa ocasión, puesto que la UCI también suspendió al jujeño Gonzalo Najar. Pero los casos presentan una diferencia que podría jugarle a favor al salteño.

En cuanto Najar, se supo que la sustancia prohibida se denomina CERA (por sus siglas en inglés), mientras que sobre el salteño no se indicó ningún producto específico, solo se señaló que se encontró una cantidad superior a la normal de testosterona. A Najar le recayó una dura sanción, ya que le aplicaron cuatro años de suspensión, pero sobre el salteño la UCI no ha establecido aún un castigo efectivo.

En tanto, la entidad madre del ciclismo internacional aplicó el reglamento sobre el equipo continental, dejándolo fuera de toda carrera entre el 15 de enero y el 1 de marzo (45 días) del corriente año. El reglamento establece que si un equipo cuenta con dos ciclistas con sanción efectiva por doping en un periodo de 12 meses puede ser suspendido entre 15 y 45 días. En el caso de los “Bichos Verdes” la única sanción efectiva es la de Najar, mientras que la de Javier sigue siendo provisoria.

“La UCI da la opción de aceptar que pasó algo o seguir defendiéndote. Yo sigo defendiéndome, en un proceso que ahora es legal, porque se siguen manteniendo los mismos resultados. Ahora el control pasó a un laboratorio de París para seguir siendo analizada. Incluso el mismo director del laboratorio español donde estuvo antes la prueba dejó asentado que la muestra no cumplía todos los requisitos para una especificación. O sea que aún no pudieron determinar de que se trata”, contó Gastón a El Tribuno.

Al no haber una sanción efectiva sobre Gastón Javier, el SEP apeló la medida impuesta por la UCI ante el juez federal Miguel Ángel Gálvez; el magistrado le otorgó una medida cautelar “suspendiendo la decisión adoptada por la UCI hasta tanto recaiga sentencia definitiva”. Esto le permitirá correr la próxima edición de la Vuelta a San Juan (la más importante del país), pero antes debe recibir la invitación por parte de los organizadores. El SEP también se hizo cargo de la defensa de Javier, por quien pide que pueda volver a competir hasta que la sanción de la UCI sea definitiva.

“Al no haber nada certero yo al día de hoy sigo ligado a mi equipo. Sigo cobrando, sigo respondiendo a mi entrenador, fui el mes pasado y estuve con mis compañeros. Ellos siguen corriendo y yo estoy en Salta haciendo el mismo tipo de trabajos”, contó el ciclista. Si el SEP es invitado a la Vuelta San Juan podrá competir con o sin el salteño; la presencia de Javier solo lo definirá la Justicia si se expide antes del 27 de enero, día de la primera etapa.

“Es un momento difícil pero yo me siento tranquilo porque no usé nada prohibido. Me sigo entrenando igual que antes y estoy preparado para cuando se solucione todo. Estuve en San Juan, fui a ver correr a mis compañeros y es una situación muy fea verlos desde abajo. Yo los apoyo a la distancia, obviamente me gustaría estar ahí y daría cualquier cosa por volver a competir, pero tengo que esperar que esto se aclare y ser paciente, no me queda otra”, cerró el salteño deseando volver a montarse pronto en su bicicleta.

La presentación ante la Justicia Federal se realizó el 8 de agosto del año pasado; la lentitud de la Justicia argentina genera más incógnitas sobre el regreso a la actividad del salteño. Pero de algo hay que estar seguro, Gastón no pierde su pasión por el ciclismo y suma ganas de volver a competir en el territorio argentino.