No a la liberación de un narco que provocó una guerra

Un joven de 23 años perteneciente a la banda de narcomenudeo rosarina denominada “Los Caminos” seguirá preso por cinco meses más acusado del crimen de Mariela Miranda, la madre de los hermanos Funes, que mantienen un enfrentamiento armado con sus rivales del barrio, informaron fuentes judiciales de la ciudad de Rosario de Santa Fe.

El juez Héctor Núñez Cartelle aceptó el planteo del fiscal Adrián Spelta, quien pidió la prórroga de la prisión preventiva del acusado, Juan Manuel Almada (23), en contraposición con el planteo de la defensa.

Almada, que integraba la banda liderada por Alexis Caminos (22), hijo del ex jefe de la barrabrava de Newell’s Old Boys, Roberto “Pimpi” Caminos, asesinado en 2010, no solo está acusado de ser el autor del crimen de la madre de los Funes sino también de una tentativa de homicidio y de portación ilegal de arma de fuego.

El homicidio de Mariela Miranda, pareja de Jorge “Gordo” Funes (45) y madre de dos jóvenes asesinados y otros dos que están presos por asociación ilícita, desató una saga de muertes violentas por venganza entre esa familia y la de Caminos.

La mujer de 35 años fue asesinada el 11 de marzo de 2016 en la puerta de su casa de Ayacucho y Uriburu, en la zona sur de Rosario.

El fiscal Spelta acusó a Almada -que entonces tenía 19 años- de ser quien “se apersonó a bordo de una motocicleta marca Honda junto con otra persona imputada en el hecho y efectuó un disparo con arma de fuego calibre 9mm en el tórax de la víctima, Mariela Miranda”. La mujer falleció un rato después en el hospital “Roque Sáenz Peña”, al que fue trasladada.

Por ese crimen también está imputado, aunque en calidad de partícipe necesario, Alexis Caminos, acusado a la vez como cabeza de una banda dedicada al narcomenudeo y la usurpación de viviendas en el barrio Municipal, conocido como “Pimpilandia” en homenaje a su padre, que el joven dirigiría desde la cárcel.

Sobre Almada también recae una imputación por tentativa de homicidio ocurrida el 20 de mayo de 2016 a las 13 Juan Manuel de Rosas al 4300 de Rosario, dos meses después de la muerte de Miranda.

Según la acusación fiscal, el joven “se hizo presente a bordo de una motocicleta y efectuó ocho disparos de arma de fuego calibre 9mm con intención de darle muerte a las víctimas, quienes fueron trasladadas al hospital Clemente Álvarez”.

La rivalidad entre los Funes y los Caminos tuvo un pico en los primeros meses de 2018, cuando se registraron varios asesinatos en ambos bandos, que mantienen un antiguo encono barrial y una disputa territorial por la venta de drogas en baja escala.

El último día de diciembre de 2017 fue baleado en su casa de las afueras de Rosario el “Gordo” Funes, jefe del clan familiar, mientras que el 7 de enero fue asesinado a balazos su hijo Ulises (23) y el 5 de febrero su otro hijo Jonathan (28), cuando salía de visitar en la cárcel a otros dos hermanos.