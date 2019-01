Alarma por el banco de arena bajo el puente del río Chuscha

Bajo el puente de la entrada a la preciosa ciudad de Cafayate, la arena no deja espacio para el paso del agua en el río Chuscha, lo que podría ser dramático si arrecian las lluvias en esta temporada, que viene muy húmeda. En agosto ya contamos en El Tribuno que una lámina de agua corría sobre un banco de arena al ras de la ruta 68, a la que atraviesa el río, y al ras de las calles del pueblo. La gente podía caminar sobre esa arena sin advertir que se trataba de un lecho de río sin lugar para desplazarse, evitando arrasar con todo a su paso. En plena temporada estival, con lluvias que provocan aludes en las quebradas salteñas y luego de haber invertido la comuna cafayateña varios millones en sacar la arena, todo sigue igual, dramáticamente peligroso.

El geólogo Felipe Rivelli, experto en geomorfología fluvial, conocedor profundo de Cafayate y los Valles Calchaquíes, comentó: "En noviembre no pasaba una botella de gaseosa acostada por debajo del puente, hicieron el trabajo de encauzamiento y esta semana me mandaron una foto y está igual de colmatado que en noviembre, el sedimento volvio a tocar el puente, como si no se hubiese hecho nada, y lamentablemente se gastó un dineral. Ahora hay más peligro de desborde porque está lloviendo bastante".

Sobre las características geológicas del Chuscha, Rivelli explicó que "el problema de este río es complejo pero tiene una solucion, que si bien no es facil de encarar es posible, siempre que sea integral. Es decir este río necesita que se resuelva su problema desde el origen de la cuenca hasta su desembocadura en el río Calchaquí, que es una cadena de obras que deben realizarse de modo integral para que valga la pena el esfuerzo y la inversión que requiere. Lo que se está haciendo ahora, que es un encauzamiento sacando el sedimento y armando montañas a los costados del río, es inútil".

El agua del río Chuscha por ahora perdona. Con su humedad tímida que se escurre entre los montículos de arena hacia la ruta, advierte lo que podría suceder de no tomarse medidas urgentes. Existe un informe sobre la problemática de las nacientes del río Chuscha, elaborado por técnicos de recursos hídricos y personal de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, que advierte sobre los peligros de los bancos de arena de este río.

El ingeniero Alejandro Moncorvo, dueño de la empresa Zero Construcciones, que ejecuta movimientos de suelos y hace décadas trabaja en el área del río Chuscha, fue consultado por El Tribuno sobre la situación de este cauce, y comentó: "Básicamente el problema del río Chuscha es el puente sobre la ruta nacional 40, que es muy estrecho y el cauce sufre un estrangulamiento a esa altura donde se hace una especie de embudo que provoca la acumulación excesiva de sedimentos. Al ser estrecho el paso, el agua pierde velocidad y capacidad de soporte. Por eso Vialidad debería considerar la estrechez del puente si es que se quiere dar una solución más profunda".