Marchan en Anta para poner fin a los abusos sexuales en banda

Una impresionante muestra de solidaridad recibió la familia de una nena de 14 años violada salvajemente por una banda de hombres mayores que contaron con la complicidad de la madre de uno de ellos.

La marcha se extendió por las principales calles de Las Lajitas y alcanzó también la puerta de la Fiscalía Penal del pueblo de Anta.

Una de las tías de la nena ultrajada dialogó con El Tribuno y expresó su agradecimiento a nuestro medio y a los demás por haber tomado el toro por las astas y ayudar a echar luz a un caso inhumano que hubiera quedado en la nada, como tantos otros casos que ocurrieron en la zona.

La muejr dijo que los detemnidos son gente de malvivir y que la familia de los mismos los han amenazado.

"A mi hermana cuando los descubrió le dijeron: "Andá a denunciar, hacé lo que quieras, porque hasta ese entonces sabían que iban a lograr impunidad. Se acabó, decimos basta, y para muestra les voy a dar un detalle. En la casa de esta gente hay una niña discapacitada en silla de ruedas, hermana de uno de los violadores, que resultó de la noche a la mañana también embarazada. Además los vecinos dijeron que esa noche habían cavado ya un pozo en el fondo de la propiedad, y eso es decir que había otros planes para mi sobrina. Nada, queremos verdadera justicia y vamos a obtenerla a fuerza de verdad y de marchas", dijo vehementemente.

La mujer relató que la niña ya fue dada de alta pero los mordiscos no han sanado todavía.

"Está shockeada y vamos a tener que levantarla de a poco.

Estamos por pedir que el intendente nos dé una mano para reubicar a las familias de estos monstruos, ya que tememos por nuestra seguridad y la de la niña.

Dos de ellos tienen esposa y pareja, además de hijos. No entendemos porqué lo hicieron pero sí sabemos que deben pagar por la perversidad y por los daños monumentales que produjeron no solo a la niña, sino a todo el pueblo. Nos conocen por las monstruosidades de esta gente y eso no es bueno", dijo.

El ataque

Según relató la madre de la víctima, su hija de 14 años había salido a saludar a unos vecinos y no regresó, luego ella salió a buscarla y la encontró reunida con unos compañeros del colegio. Le dio permiso para que se quedara un rato más y volvió a su casa.

Al ver que la menor no volvía, empezó a buscarla y una vecina le indicó que la vio en una casa de la zona junto a otras personas. Ella se dirigió al lugar y fue atendida por una mujer, que le negó la presencia de su hija y fue evasiva en las respuestas. La mujer ingresó a la fuerza a la vivienda y se dirigió a un dormitorio, donde encontró a su hija totalmente desnuda y con dos hombres. La habitación estaba con llave y como no le abrieron la puerta la pateó hasta abrirla. Los dos hombres que estaban adentro salieron presurosos y ella pudo rescatar a su hija, que estaba casi inconsciente. La menor fue asistida y tras constatar sus lesiones fue internada. Luego la policía logró la detención de dos jóvenes de 22 y 19 años. Se trata de César Ismael Palma y Agustín Vicente Pérez, a quienes se los acusa del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado. En tanto, se produjeron en forma posterior dos nuevas detenciones. Antonia Tomasa Gil, propietaria de la vivienda donde se perpetró el abuso, y un familiar de esta, identificado como Luis Rodrigo Gil.

Los detenidos

Los abusadores, ampliamente reconocidos por la madre de la víctima, son César Ismael Palma y Agustín Vicente Pérez, a quienes se los acusa del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado. En tanto Antonia Tomasa Gil es la propietaria de la vivienda donde se perpetró el abuso y familiar directo de Luis Rodrigo Gil, quien se había fugado por una ventana cuando la madre desesperada se rompió la rodilla para derribar la puerta donde sollozada casi inconsciente su hija. La mujer detenida es madre del acusado Palma y será imputada por el delito de cómplice primario y Luis Rodrigo Gil por abuso sexual con acceso carnal calificado. Desde la Fiscalía sostienen que se dispusieron todas las medidas de levantamiento de rastros, secuestro de prendas, recepción de testimonios y cuando la menor se encuentre en condiciones se recepcionará su declaración mediante un circuito cerrado de televisión.