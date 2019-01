Más de un centenar de procesados del gobierno kirchnerista

En los últimos años la Justicia Federal porteña ya procesó a más de cien exfuncionarios K y a varios empresarios en causas por corrupción, lo que constituye un récord de procesamientos desde que se restauró la democracia en 1983.

Si bien la causa de los cuadernos de las coimas de Oscar Centeno -que investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli- tiene ya 42 procesados, hay otras causas con muchos procesados aunque no tienen el mismo nivel de velocidad de investigación.

En fuentes judiciales se estima que en el primer semestre de este año el número de procesados y condenados aumentará, hasta unas semanas antes de las elecciones presidenciales de octubre, cuando los jueces en general “hacen la plancha”, es decir no toman decisiones de fondo.

En un informe de la Oficina Anticorrupción, citado por el diario Clarín, se incluye una lista de los procesados y condenados en las causas Ciccone, ruta del dinero K, Los Sauces, direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, Hotesur, desvío de fondos de la mina de Río Turbio, Plan Qunita, compra de trenes chatarra a España y Portugal, Odebrecht, Skanska, la valija de Antonini Wilson, la Tragedia de Once y diversas causas por enriquecimiento ilícito, entre otras.

Fuentes de la justicia de Comodoro Py afirmaron que ese número “es muy superior a los procesados exfuncionarios del gobierno de Menem y menor a los condenados, aunque no haya estadísticas precisas para hacer una comparación”.

Tampoco hay en las causas precisiones sobre la plata robada y cuya posibilidad de ser recuperada está en juego en estos juicios.

En un estudio del Conicet, los economistas Ariel Coremberg y Martín Grandes estimaron hipotéticamente, en base a un estudio de inversión pública, que se habría robado al Estado unos 36 mil millones de dólares entre 2003 y 2015.