Delfina Álvarez arrancó el Argentino en la cima de podio

Arrancar el 2019 con una victoria puede marcar el resto de la temporada para la salteña Delfina Álvarez. El verano no solo es para descansar, sino también para competir y de la mejor manera como lo hace ella. No es un triunfo solitario, ya que viene hilvanando el hilo de grandes éxitos desde el 2017.

Delfina corrió ayer la primera fecha del Campeonato Argentino de triatlón que puso en juego la Copa Oscar Galíndez en Embalse, Córdoba. Ganó la competencia bajo un clima que puso algunos obstáculos, pero que no le impidieron a la actual bicampeona argentina poner sobre el circuito toda su jerarquía.

La salteña no solo abrió el Argentino con un triunfo, ya que ese primer puesto le valió también para clasificar a los Juegos Sudamericanos de Playa que se celebrarán en Rosario (Santa Fe) el 15 de marzo. Para Delfina fue un domingo de dos en uno con el primer puesto y la clasificación al certamen continental.

“Fue un día lluvioso, pero se pudo largar porque no había tormenta eléctrica. Nadé 750 metros, de ahí salimos dos chicas juntos a la etapa de ciclismo Después hubo 5 kilómetros de trote; en la transición me escapé y pude terminar la carrera”, resumió la salteña.

El tiempo que estableció fue de 1 hora, 2 minutos y 42 segundos; el segundo puesto fue para Moira Miranda (1h, 4m, 0s) y tercera se ubicó Inti Guzmán (1h, 4m, 58s). Entre los varones, el entrerriano Tomás Clivio fue el ganador y fue escoltado por el formoseño Ibrahim Alucin y el mendocino Yamil Amuch.

La distancia fue sprint con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo.

“La verdad que empezar el año con una victoria me pone contenta, además por lograr la clasificación a los Juegos Sudamericanos de Playa. Igual es una temporada larga, todavía faltan muchas carreras. También se viene el clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima, que ya es una distancia olímpica (1.500 m de natación, 40 km. de ciclismo y 10 km. de pedestrismo), un poco más larga”, contó la salteña, destacando algunas de las pruebas que se vienen.

La salteña permanecerá en Córdoba, donde el próximo fin de semana disputará una competencia provincial; en su horizonte también aparece la posibilidad de correr el triatlón internacional de La Paz (Entre Ríos) el próximo 20 de enero, competencia que ganó en 2017.

Así se presenta la temporada de triatlón para la salteña, que entre otros objetivos tiene lograr la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima. La prueba que definirá si competirá en la capital peruana será la gran final del Campeonato Argentino que se llevará a cabo en Formosa el próximo 20 de abril.