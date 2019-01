Scarlett Johansson habló sobre los videos porno que aparecieron con su imagen

Scarlett Johansson es la última víctima de un fenómeno que se conoce como deepfake, en el que se utiliza un software de inteligencia artificial para crear videos pornos falsos con el rostro de celebridades. El rostro del verdadero protagonista se reemplaza por el de otra persona conocida. La edición hace difícil distinguir si el material es falso o real.

"Intentar protegerte de internet y su depravación es una causa perdida", declaró Johansson en una entrevista a The Washington Post. "Nada puede evitar que alguien corte y pegue mi imagen o la de otra persona y la coloque en un cuerpo diferente".

Un falso video XXX de la famosa actriz ha sido reproducido más de 1,5 millones de veces en una de las webs con contenido para adultos más famosas de la red.

"Las personas creen que están protegidas por sus contraseñas y que solo las figuras públicas son hackeadas. Pero la verdad es que no hay diferencia entre alguien como yo o la persona que está detrás de mí en la cola del supermercado", señaló.

"Por muy degradante que sea, esto no me afecta tanto, porque la gente asume que en realidad no he formado parte de una película porno. Desde el punto de vista legal, creo que perseguir esto es inútil", dijo la protagonista de Match Point. "Lamentablemente, hay muchas más cosas perturbadoras en la red oscura que esto", añadió.

No es la primera vez que la actriz, de 34 años, es víctima de cibercriminales. En 2011, aparecieron fotos suyas desnuda online. El hacker fue sentenciado a 10 años de prisión.